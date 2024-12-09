Сирійські повстанці звільнили жінок і дітей з тюрми Седная, де знущалися над ув'язненими

Жінки, які провели в ув'язненні довгі роки, не знають, куди йти і що робити - вони розгублені і ще не зрозуміли, що вільні.

Сирійські повстанці випустили жінок та дітей із військової в'язниці Седная недалеко від Дамаска в Сирії. Раніше вона керувалася сирійським урядом. В'язниця використовувалася для утримання тисяч ув'язнених, серед яких були як цивільні особи, так і антиурядові повстанці.

Про це повідомляє видання Cursor.

На відео, яке поширилося в соцмережах і ЗМІ, чути, як повстанці, що збивають замки. кажуть жінкам: "Ідіть! Швидше!" Але розгублені жінки кричать, що не знають, куди їм тепер іти – вони зламані роками перебування у страшній в'язниці. У багатьох діти, які були народжені та виросли у тюремних стінах.

Колишній в'язень розповів Amnesty International, що у в'язниці ув'язнені змушені були обирати між смертю чи вбивством одного зі своїх родичів чи друзів, передає Радіо Свобода. Він також повідомив, що у першій в'язниці, де він утримувався, ув'язнених примушували до канібалізму, але ця в'язниця була "небесами" порівняно з в'язницею Сідна. За його словами, ув'язнених з іншої в'язниці (Філія 215), де їх піддавали тортурам для «допитів», пізніше переводили до Седні «вмерти».

У в'язниці проводилися різноманітні нелюдські тортури: від постійних побиття і сексуальних насильств до обезголовлення, зґвалтувань, підпалів і так званих килимів, що літають. Ув'язнені-жінки розповідали, що їх ґвалтували на очах у чоловіків, а їхніх чоловіків убивали у них на очах, розповіло агентство Anadolu.

Ще у 2017 році Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила владу президента Сирії Башара Асада у здійсненні масових страт тисяч ув'язнених та спалюванні тіл убитих у великому крематорії у тюремному закладі біля столиці Дамаска.

Як йдеться у повідомленні Державного департаменту США, у військовій в'язниці Сідна на північ від столиці Сирії щодня стратять через повішення близько 50 ув'язнених.

Держдепартамент оприлюднив фотографії, на яких видно, за повідомленням, будинок у тюремному комплексі, пристосований для обслуговування крематорію, передавало Радіо Свобода.

"Ми вважаємо, що побудова крематорію є спробою приховати обсяги масових вбивств, які відбуваються у в'язниці Сідна", - заявив головний дипломат США у справах Близького Сходу Стюарт Джонз.

Фотографії були зроблені протягом кількох років, починаючи з 2013-го, комерційними супутниками. Вони самі по собі не доводять, що згаданий будинок справді використовувався як крематорій, але свідчать, що таке використання цілком ймовірне.