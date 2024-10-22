Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

Сирський поінформував главу Пентагона про стратегічну ситуацію на фронті й особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій Сил оборони.

У ході розмови він наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед Сполучених Штатів. У цьому контексті вкотре акцентував на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки і боєприпасів.

Головнокомандувач подякував Остіну за чітку та послідовну позицію з підтримки України й окремо – за особистий внесок міністра в започаткування та організацію зустрічей у форматі "Рамштайн".