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Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ

22 жовтня 2024, 16:35
Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ
Фото Міністерства оборони України
Сирський поінформував главу Пентагона про стратегічну ситуацію на фронті й особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій Сил оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.
 
Сирський поінформував главу Пентагона про стратегічну ситуацію на фронті й особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій Сил оборони.
 
У ході розмови він наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед Сполучених Штатів. У цьому контексті вкотре акцентував на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки і боєприпасів.
 
Головнокомандувач подякував Остіну за чітку та послідовну позицію з підтримки України й окремо – за особистий внесок міністра в започаткування та організацію зустрічей у форматі "Рамштайн".

 

війна в Україніросія окупантиСирськийОстін Ллойд

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