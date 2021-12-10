Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Системи "СОТА" забезпечує збір, обробку та аналіз даних у 14 напрямах нацбезпеки – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про складові інформаційно-аналітичної системи "СОТА".

Як передає Укрінформ, про це Данілов повідомив у Фейсбуці.

"Великі плани - це великі дані і потужності для їх обробки. У глобальному суперництві виграють ті, хто за один і той самий проміжок часу аналізуватиме більший обсяг інформації. Цифровізація, автономізація й інформатизація - три складові успішного розвитку, без яких неможливо ухвалення управлінських рішень, коли в тисячі разів збільшується щільність інформаційних потоків і складність процесів. Саме тому командою Апарату РНБО України реалізується проєкт розбудови глобальної інформаційно-аналітичної системи, яку ми назвали «СОТА», як інструменту аналізу та управління ризиками у сфері національної безпеки і оборони. Сотні найкращих спеціалістів, тисячі людино-годин праці, мозкові штурми, суперечки, пошуки та знахідки, два роки в режимі роботи 24/7 і результат, яким хотів би з вами поділитися", - зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, система має три контури обробки інформації: загальнодоступний, ДСК та таємний. У режимі Big Data вона забезпечує збір, обробку та аналіз даних по 14 напрямах стану національної безпеки.

У відкритому доступі в "СОТА" є моніторинг ситуації з COVID-19, стан системи охорони здоров’я України, самоврядування у контексті децентралізації, реєстр осіб, відносно яких застосовані санкції.

"Незабаром очікуйте відкриті модулі з надрокористування, місцевих бюджетів та податків. На моє глибоке переконання, чим вище відсоток прозорості даних, тим менший відсоток корупційних «відкатів». Максимальна прозорість бюджетних надходжень та витрат – найкращий метод боротьби з корупцією. Система, яка подібна до живого організму, який росте і постійно розвивається, і де кожна сота стає кільцем у захисному контурі держави", - відзначив Данілов.

Читайте також: В Україні пройшов перший саміт Національного кластера кібербезпеки

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2021 17:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.