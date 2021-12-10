Системи "СОТА" забезпечує збір, обробку та аналіз даних у 14 напрямах нацбезпеки – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про складові інформаційно-аналітичної системи "СОТА".

Як передає Укрінформ, про це Данілов повідомив у Фейсбуці.

"Великі плани - це великі дані і потужності для їх обробки. У глобальному суперництві виграють ті, хто за один і той самий проміжок часу аналізуватиме більший обсяг інформації. Цифровізація, автономізація й інформатизація - три складові успішного розвитку, без яких неможливо ухвалення управлінських рішень, коли в тисячі разів збільшується щільність інформаційних потоків і складність процесів. Саме тому командою Апарату РНБО України реалізується проєкт розбудови глобальної інформаційно-аналітичної системи, яку ми назвали «СОТА», як інструменту аналізу та управління ризиками у сфері національної безпеки і оборони. Сотні найкращих спеціалістів, тисячі людино-годин праці, мозкові штурми, суперечки, пошуки та знахідки, два роки в режимі роботи 24/7 і результат, яким хотів би з вами поділитися", - зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, система має три контури обробки інформації: загальнодоступний, ДСК та таємний. У режимі Big Data вона забезпечує збір, обробку та аналіз даних по 14 напрямах стану національної безпеки.

У відкритому доступі в "СОТА" є моніторинг ситуації з COVID-19, стан системи охорони здоров’я України, самоврядування у контексті децентралізації, реєстр осіб, відносно яких застосовані санкції.

"Незабаром очікуйте відкриті модулі з надрокористування, місцевих бюджетів та податків. На моє глибоке переконання, чим вище відсоток прозорості даних, тим менший відсоток корупційних «відкатів». Максимальна прозорість бюджетних надходжень та витрат – найкращий метод боротьби з корупцією. Система, яка подібна до живого організму, який росте і постійно розвивається, і де кожна сота стає кільцем у захисному контурі держави", - відзначив Данілов.

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