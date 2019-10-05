Ситник прибув на допит у ГПУ, - ОНОВЛЕНО
"Ця спекуляція йде ще з початку 2017 року, після оголошення результатів виборів президента США... Перед тим, як матеріали "чорної бухгалтерії" (Партії регіонів - ІФ) потрапили в НАБУ, було декілька інтерв'ю з боку тієї людини, яка передала ці матеріали, це колишній генерал СБУ Трепак (екс-заступник глави СБУ Віктор Трепак – ред.)... Після отримання цих матеріалів до нас надходили запити журналістів на предмет того, чи є прізвище Манафорта (американського політтехнолога Пола Манафорта - ІФ) у цих записах. ...виходячи з кількості запитів... Ми дали чітке роз'яснення, було зроблено короткий прес-реліз, в якому було просто сказано, що таке прізвище згадується", - розповів директор НАБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому він запевнив: "Жодних офіційних листів або міжнародно-правових доручень до якогось правоохоронного чи державного органу США ми не надсилали, на відміну від Генпрокуратури".
Оновлення.
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився від усного допиту в Генпрокуратурі і заявив про готовність свідчити письмово, повідомив спікер ГПУ Андрій Лисенко "Українським новинам".
За його словами, на початку допиту Ситник заявив, що хоче давати свідчення власноруч (така процедура передбачена законом) і для цього йому потрібен час, включаючи можливість надання підтверджуючих свідчення документів.
Заяву Ситника було відзначено в протоколі і на цьому слідчі дії було завершено.
Крім того, складено протокол про попередження про нерозголошення даних розслідування. Таким чином, по суті допит не відбувся.
Нагадаємо, що з березня 2019 року ГПУ розслідує можливе втручання Ситника в президентські вибори в США.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко в ефірі програми "Право на владу" повідомив про заяву, що надійшла від позафракційного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу Ситником в США так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він тоді зазначив, що незабаром ДБР розпочне опрацювання цієї справи.
22 березня в НАБУ спростували заяву Луценка про можливий вплив на вибори президента США, назвавши її абсурдною спробою дискредитувати Бюро.
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