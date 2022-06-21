Ситуація у регіонах станом на 21 червня: Серйозні руйнування у Гірському та вибухи у Миколаєві

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі цивільні українці

окупаційні війська росії продовжують обстріл східних та південних регіонів України.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій станом на ранок 21 червня.

Неподалік прикордонного пункту пропуску Грем’яч, що на Чернігівщині, зафіксували вибухи, ймовірно, з міномету. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

Вночі був обстріляний Криворізький район - влучили по двох селах, люди не постраждали. Детальна інформація з’ясовується.

В обласному центрі Харківщини окупанти активізували обстріли, за ніч зазнали ударів північні райони міста. Попередньо, постраждав об’єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа в корпусі освітнього закладу. Одна людина отримала поранення.

По області протягом доби зазнавали ракетних та атилерійських ударів Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. За добу троє загиблих і четверо поранених. В Ізюмському районі досі триває масштабна пожежа на нафтопереробному підприємстві, працюють рятувальники.

На Луганському напрямку під обстрілами знаходяться Сєвєродонецьк та Лисичанськ - росіяни застосовували авіацію. Внаслідок цього було зруйновано більш як десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На разі виявили тіло одного загиблого.

Серйозні руйнування у Гірському - там пошкоджено 13 будинків, у Новоіванівці - сім, у Врубівці зруйновано ліцей. росіяни влучили в будівлю "Азоту", обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь у районі трьох мостів. Один цивільний загинув, ще один отримав поранення.

На Донеччині окупанти стріляли по всій лінії фронту. Обстріляні населені пункти Авдіївка, Зайцеве, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк, Бахмут, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка.

Внаслідок цього пошкоджено 21 об’єкт, зокрема 6 багатоповерхівок і 6 приватних будинків. Один цивільний загинув, 10 людей поранені. Вночі окупанти обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град" із магнієвим зарядом. Спалили школу - вже третю в цьому місті.

Зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Вчора ввечері та сьогодні зранку обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією, потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За даними ОК "Південь", вчора чотири ракети Х-31А з російського винищувача та одна ракета типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.

Внаслідок учорашніх обстрілів селища Первомайське зафіксовано пошкодження господарських приміщень - сталося займання господарчої будівлі.

Після російських обстрілів вчора у селі Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави, потерпілих немає. Вночі окупанти обстріляли Первомайську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих немає, пошкоджено будинки.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупанти використовували різну зброю, включаючи ту, що заборонена міжнародною конвенцією. Ситуація в регіоні залишається вкрай складною.

Особливо тяжко у населених пунктах, які перебувають біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаєвом. Критичною залишається ситуація з відновленням електроенергії та води у селах Бериславського району.