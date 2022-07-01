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Ситуація з паводком на Закарпатті стабілізувалася, зниклого безвісти підлітка досі шукають

Наразі опади не спостерігаються
Станом на 17:30 стабілізувалася ситуація на території Закарпатської області, де через сильні дощі та підняття ґрунтових вод підтопило сотні дворів і будинків.
Ситуація з паводком на Закарпатті стабілізувалася, зниклого безвісти підлітка досі шукають Рятувальник відкачує воду в будинку після сильних дощів та підняття ґрунтових вод, Закарпаття, 5 січня 2022 року Фото: ДСНС

Про це 7 січня повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

Станом на 07:00 на території залишаються знеструмленими 5 населених пунктів. Усе ще підтоплені приблизно 70 підвальних приміщень житлових будинків (у Берегівському, Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Хустському районах), 360 будинків і приблизно 400 гектарів сільгоспугідь.

На ділянках автодоріг підтоплення не спостерігаються, вода зійшла самопливом. Уже можна проїжджати дорогами загального користування.

Підрозділи ДСНС (12 фахівців та 4 одиниці техніки) о 22:00 6 січня завершили роботи з відкачування води. Протягом дня відкачали приблизно 1,8 тисячі метрів кубічних (з початку робіт - 5,3 тисячі).

Пошуки зниклого підлітка 2007 року народження, який впав у річку Крайня Рахівського району, продовжать 7 січня.

Що сталося?

На Закарпатті кілька днів тому почалися сильні дощі та піднялися ґрунтові води. Це спричинило підтоплення понад трьох сотень дворів і будинків. Паводок зачепив третину громад області.

Увечері 5 січня в селі Кобилецька Поляна 15-річного хлопця разом із напарником на підводі з кіньми змило в річку. Напарнику вдалося вибратися, а 15-річному підлітку - ні. Наразі інформації про зниклого немає.

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07 01 2022 11:20
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