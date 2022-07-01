Ситуація з паводком на Закарпатті стабілізувалася, зниклого безвісти підлітка досі шукають
Про це 7 січня повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".
Станом на 07:00 на території залишаються знеструмленими 5 населених пунктів. Усе ще підтоплені приблизно 70 підвальних приміщень житлових будинків (у Берегівському, Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Хустському районах), 360 будинків і приблизно 400 гектарів сільгоспугідь.
На ділянках автодоріг підтоплення не спостерігаються, вода зійшла самопливом. Уже можна проїжджати дорогами загального користування.
Підрозділи ДСНС (12 фахівців та 4 одиниці техніки) о 22:00 6 січня завершили роботи з відкачування води. Протягом дня відкачали приблизно 1,8 тисячі метрів кубічних (з початку робіт - 5,3 тисячі).
Пошуки зниклого підлітка 2007 року народження, який впав у річку Крайня Рахівського району, продовжать 7 січня.
Що сталося?
На Закарпатті кілька днів тому почалися сильні дощі та піднялися ґрунтові води. Це спричинило підтоплення понад трьох сотень дворів і будинків. Паводок зачепив третину громад області.
Увечері 5 січня в селі Кобилецька Поляна 15-річного хлопця разом із напарником на підводі з кіньми змило в річку. Напарнику вдалося вибратися, а 15-річному підлітку - ні. Наразі інформації про зниклого немає.
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