Сизранський НПЗ, танкери та пороми: Генштаб розповів про нові удари по рф

Також було уражено російський ешелон із паливом у Запорізькій області.

Сили оборони України упродовж 11 липня та в ніч на 12 липня завдали ударів по низці об'єктів на території росії та окупованих територіях. Серед уражених цілей – Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, 10 танкерів і 4 пороми в акваторії Азовського моря.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, внаслідок удару по Сизранському НПЗ на території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Наразі масштаби пошкоджень і наслідки атаки уточнюються.

Сизранський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств такого типу в Самарській області. Його проєктна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти, які можуть використовуватися для забезпечення потреб російських військ.

Також українські сили уразили 10 танкерів і 4 пороми в акваторії Азовського моря. У Генштабі зазначили, що танкери використовуються росією для транспортування нафти та нафтопродуктів в умовах міжнародних санкцій, а пороми – для військової логістики та перевезення вантажів в інтересах Збройних сил рф.

Крім того, 11 липня українські військові уразили російський ешелон із паливно-мастильними матеріалами поблизу Токмака Запорізької області. Зафіксовано пошкодження локомотива.

У Генштабі наголосили, що результати ураження всіх цілей наразі уточнюються.