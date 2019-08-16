"Та він з глузду з'їхав": В Данії та Гренландії відповіли Трампу, що острів не продається

"Ми відкриті для бізнесу, але не для продажу"

Уряд Гренландії та данські політики заявили, що острів не продається.

"Ми відкриті для бізнесу, але не для продажу", - сказала Reuters міністр закордонних справ Гренландії Ані Лоні Баггер на прохання прокоментувати чутки про те, що президент США Дональд Трамп обговорював можливість придбання Гренландії.

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, Трамп, який 2-3 вересня приїде з офіційним візитом у Данію, в розмовах зі своїми помічниками цікавився, чи варто США намагатися купити Гренландію. Деякі його радники начебто підтримали ідею, заявивши, що цей крок міг би бути економічно доцільним. Інші представники оточення американського лідера висловили впевненість, що така ініціатива ніколи не могла б увінчатися успіхом.

Водночас, данські політики з різних політичних сил вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про ідею купівлі найбільшого у світі острова Гренландія у Данії.

Реакції політиків зібрала данська газета Ekstra Bladet, повідомляє "Європейська правда".

Колишній прем’єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен вирішив навіть не сприймати всерйоз ідею купівлі Трампом Гренландії.

"Це певно першоквітневий жарт… але він геть не по сезону!", - заявив політик.

Його колега з Лівої партії, депутат Майкл Ааструп наголосив: "Гренландія не продається! Часи, коли легко можна було купити землю і людей, щасливо минули".

Речник Данської народної партії Гренландії Сорен Есперсен висловився про ймовірні наміри американського президента ще жорсткіше.

"Якщо це правда, і він справді над цим працює, то це явний доказ того, що він з’їхав з глузду. Маю сказати, як є: ідея продажу Данією 50 тисяч громадян Сполученим Штатам є абсолютним божевіллям", - сказав він.

"Якщо він справді вважає, що можна придбати цілу країну і цілий народ, це багато говорить про Трампа. Гренландія – це гренландці, і це не ХІХ століття. Не продається", - заявила депутат і лідер Червоно-зеленого альянсу Данії Пернілл Скіпер.

Нагадаємо, що на початку 20 століття США купили Данську Вест-Індію за 25 млн доларів. Зараз ця територія відома як Американські Віргінські острови.

Гренландія - найбільший острів у світі, він формально входить до складу Королівства Данії на правах автономії. 56 тисяч жителів острова живуть на узбережжі, де немає льоду.