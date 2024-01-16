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Таємні розвідувальні польоти пильно стежать за росією та Україною – AP

16 січня 2024, 19:03
Таємні розвідувальні польоти пильно стежать за росією та Україною – AP
Wikipedia
Незабаром буде друга річниця російського вторгнення в Україну і журналісти отримали рідкісний доступ на борт гігантського літака Airborne Warning and Control System, або ж AWACS.

Про це йдеться в матеріалі одного з найбільших у світі інформаційних агентств AP.

З 26 військовими і журналістом на борту, літак здійснив 10-годинну розвідувальну місію з центральної Франції в повітряний простір Румунії і назад.

Авіаційна система попередження та управління за цей час вдивлялась електронними очима в південну Україну, Чорне море, а такоє в окупований росією Крим і ще далі.

Регулярні спостережні польоти разом з патрулюванням винищувачів, наземними радарами, ракетними батареями та іншими технічними засобами, що є в розпорядженні НАТО, утворюють те, що командир французької ескадрильї AWACS назвав "щитом" проти будь-якого потенційного поширення агресії.

"Метою, звичайно, є відсутність конфлікту і стримування... Нам потрібно показати, що у нас є щит, показати іншим країнам, що НАТО - це колективна оборона. І ми тут не для конфлікту. Ми тут, щоб показати, що ми присутні і готові", - заявив командир екіпажу Рішар.

Підполковник сказав, що вони можуть виявляти літаки, дрони, ракети і кораблі.

"Це, безумовно, стосується і України, особливо коли ми знаходимося на кордоні", - додав Рішар.

Російські пілоти іноді давали зрозуміти, що їм не подобається, коли за ними спостерігають.

"Ми знаємо, що вони бачать нас, вони знають, що ми бачимо їх. Скажімо так, це свого роду діалог між ними і нами", - сказав другий пілот французького літака майор Ромен.

За словами дослідника з лондонського оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute Джастіна Бронка, російська влада "дуже не любить" цю здатність НАТО стежити за ходом війни в Україні. 

Окрім збору "розвідданих в режимі реального часу, якими можна поділитися з українськими партнерами", літаки також збирають інформацію про те, як російські війська діють в реальності.

"Тому, звичайно, росіяни розлючені", - сказав Бронк.

 

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