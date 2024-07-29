Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Так само, як увійшли в Карабах і Лівію": Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням

29 липня 2024, 08:33
Фото: Прямий
"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити", - вважає турецький лідер.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, виступаючи на партійних зборах своєї політсили.
 
Про це повідомляє турецьке видання Haberler.
 
Ердоган наголосив, що "ми маємо бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг зробити ці речі з Палестиною" і що "так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж і з ними".
 
"Немає нічого, що могло б завадити нам це зробити. Нам просто потрібно бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки", - наголосив турецький лідер.
 
На з'їзді партії Ердогана були також присутні деякі урядовці, як-от очільники міністерств внутрішніх справ освіти, охорони здоров'я, молоді та спорту та ін.
війна в Україніросія окупантиРеджеп Таїп Ердоган

Останні матеріали

Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється