Так звані "ДНР" та "ЛНР" попередньо згодні на автономію у складі України, - Медведчук
"Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі і припинимо бойові дії, зокрема і нашим планом концепції, на який вже дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва, передбачені вільна економічна зона на цих неконтрольованих сьогодні територіях і питання, пов’язані з фінансової, економічної та бізнес-діяльністю на цих територіях", - заявив Віктор Медведчук в ефірі "112.Україна".
Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.
Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію