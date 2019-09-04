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Так звані "ДНР" та "ЛНР" попередньо згодні на автономію у складі України, - Медведчук

Раніше Медведчук створив власний план із врегулювання конфлікту на Донбасі, який передбачає автономію цього регіону
Самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" попередньо погодилися на автономію у складі України.
Так звані "ДНР" та "ЛНР" попередньо згодні на автономію у складі України, - Медведчук Віктор Медведчук. Фото: Дмитро Ніконоров / Корреспондент

"Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі і припинимо бойові дії, зокрема і нашим планом концепції, на який вже дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва, передбачені вільна економічна зона на цих неконтрольованих сьогодні територіях і питання, пов’язані з фінансової, економічної та бізнес-діяльністю на цих територіях", -  заявив Віктор Медведчук в ефірі "112.Україна".

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.

Як відомо, генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.

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09 04 2019 19:50
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