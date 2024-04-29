Тактика Першої світової війни: український стрілець у кузові гвинтового літака збиває російський дрон – Forbes (відео)

Цей метод знищення дронів дешевий, але непростий.

Про це йдеться в матеріалі бізнес-видання Forbes.

Український стрілець збив російський безпілотник з борта гвинтового літака.

Як пише Forbes, на поле бою повернулася повільна тактика повітряних боїв часів Першої світової війни, коли гвинтові літаки не мали передніх кулеметів і пілоти, а частіше другі пілоти, цілили з пістолетів чи гвинтівок у ворожі літаки. Більше 100 років тому вогонь зі стрілецької зброї із задніх сидінь гвинтових літаків знову застосовують.

Цими вихідними стрілець у навчально-тренувальному літаку Як-52 зразка 1970-х років, який належить українському волонтерському аероклубу, влаштував бій з російським безпілотником "Орлан" над півднем України, збивши безпілотник вартістю $100 000.

"Це не перший випадок на фронті в Україні відновлюють тактику та технології Першої світової війни. Окопна війна повертається. Так само "танки-черепахи" і кулемети "Максим". Але повітряний бій "стрілець проти безпілотника" може бути найдраматичнішим прикладом сучасної війни, яка розгортається в жорстоких умовах українського конфлікту", - пише видання.

Атаку зняли з землі і в повітрі. На відео 1,5-тонний літак кружляє навколо "Орлана", чути постріли, пошкоджений дрон падає під своїм автоматично розкритим парашутом.

Легкомоторні літаки зі стрілками є очевидним вибором для боротьби з повільними безпілотниками, не витрачаючи багато грошей. Кулемет на задній частині гелікоптера чи літака зберігає цінні ракети протиповітряної оборони.

"Витрати багатьох тисяч доларів на кожну ракету для знищення недорогого БПЛА є економічно програшною справою", - написав заступник директора Армійського кіберінституту Військової академії США в Нью-Йорку Пол Максвелл.

Для українців важливо зберегти свої найкращі боєприпаси протиповітряної оборони, адже війна триває вже третій рік. Київ все ще отримує більшу частину своїх ракет від своїх іноземних союзників, але 6-ти місячна перерва в поставках зі США означає, що запаси ракет зараз надзвичайно низькі.

Проте дешева тактика боротьби з дронами не обов’язково проста.

"Ми зустріли німецький літак приблизно на тій самій висоті, що й ми, і на такій самій швидкості, тож ми не могли підійти ближче ніж на 600 метрів", - згадував пілот Королівського авіакорпусу Арчібальд Джеймс.

"Я націлився службовою гвинтівкою на 600 метрів і зробив шість навмисних пострілів. Це було жалюгідно. Очевидно, я взагалі не влучив у нього. Я не сумнівався, що я був надто далеко. Ми тоді не уявляли, з яких близьких дистанцій потрібно стріляти, щоб взагалі був ефект", - додав він.

Аби постріляти безпілотником із задньої частини літака, пілот повинен підійти дуже близько, а стрілець - уважно прицілитися.