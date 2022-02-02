"Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади

Вони будуть очолювати пологовий та гінекологічну клініку

Угруповання "Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року призначив на дві керівні посади в Кабулі жінок.

Про це повідомив речник угруповання Забіхулла Муджахід, пише Громадське.

Докторку Аріан Міністерство вищої освіти за погодженням з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначили директоркою гінекологічної клініки Шахра Ара.

А Малалай Рахім призначили директоркою спеціального пологового будинку в Кабулі. За даними ВООЗ, в Афганістані один із найвищих показників материнської та дитячої смертності: 638 смертей на 100 тисяч населення.

Як пише Arab News, тиждень тому делегація "Талібану" в Норвегії проводила перемовини з західними чиновниками. Там, зокрема, вимагали покращити права жінок, щоб отримати конфісковані активи та міжнародну фінансову допомогу.

Після цього відбулися призначення, а 2 лютого таліби відновили роботу університетів у шести провінціях Афганістану, навчання можуть відновити і жінки. Але влада вимагає, щоб заняття чоловіків і жінок відбувалися окремо. Упродовж місяця планується відновити роботу університетів у решті провінцій.

Через нібито проблеми з безпекою таліби оголосили про тимчасову заборону на навчання для учениць середньої та старшої школи, хоча хлопці відвідують заклади освіти. До навчального процесу також допустили тільки чоловіків-учителів. "Талібан" обіцяє відкрити всі школи для дівчаток до кінця березня.

Нагадаємо, що в Афганістані знайшли дитину, яка загубилася 5 місяців тому під час евакуації в Кабулі