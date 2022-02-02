"Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади
Про це повідомив речник угруповання Забіхулла Муджахід, пише Громадське.
Докторку Аріан Міністерство вищої освіти за погодженням з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначили директоркою гінекологічної клініки Шахра Ара.
А Малалай Рахім призначили директоркою спеціального пологового будинку в Кабулі. За даними ВООЗ, в Афганістані один із найвищих показників материнської та дитячої смертності: 638 смертей на 100 тисяч населення.
Як пише Arab News, тиждень тому делегація "Талібану" в Норвегії проводила перемовини з західними чиновниками. Там, зокрема, вимагали покращити права жінок, щоб отримати конфісковані активи та міжнародну фінансову допомогу.
Після цього відбулися призначення, а 2 лютого таліби відновили роботу університетів у шести провінціях Афганістану, навчання можуть відновити і жінки. Але влада вимагає, щоб заняття чоловіків і жінок відбувалися окремо. Упродовж місяця планується відновити роботу університетів у решті провінцій.
Через нібито проблеми з безпекою таліби оголосили про тимчасову заборону на навчання для учениць середньої та старшої школи, хоча хлопці відвідують заклади освіти. До навчального процесу також допустили тільки чоловіків-учителів. "Талібан" обіцяє відкрити всі школи для дівчаток до кінця березня.
Нагадаємо, що в Афганістані знайшли дитину, яка загубилася 5 місяців тому під час евакуації в Кабулі
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