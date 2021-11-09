Таліби заявили, що афганські жінки повинні народжувати й виховувати дітей, а не бути міністрами

"Талібан" також вже встиг заборонити жінкам займатися спортом, а також вчитися в університетах разом із чоловіками

В угрупованні "Талібан", що контролює владу в Афганістані, заявили, що жінки не можуть працювати в уряді, оскільки їхнє завдання народжувати та виховувати дітей.

Про це заявив представник талібів Саєд Зекрулла Хашимі в інтерв'ю TOLO News, повідомляє "Громадське".

"Жінка не може бути міністром. Це ніби покласти їй на шию щось, що вона не може нести. Необов'язково, щоб жінки були в уряді - вони повинні народжувати. Жінки, які протестують, не можуть представляти всіх жінок Афганістану", - сказав Хашимі.

Ведучий уточнив, чому жінки не можуть бути в уряді, якщо вони є половиною суспільства. На що речник відповів, що журналіст неправильно використав поняття: "Яка половина? Це означає, що ви тримаєте їх в уряді і більше нічого, якщо порушуєте їхні права, це не проблема".

Також Хашимі назвав попередній уряд в Афганістані був маріонетковим і зазначив, що тоді в уряді була проституція. На що ведучий сказав, що не можна звинувачувати всіх афганських жінок у проституції.

"Я не маю на увазі всіх афганських жінок. Але чотири жінки, які протестують на вулицях, вони не представляють жінок Афганістану. Жінки Афганістану - це ті, хто народжують народ Афганістану та виховують їх в ісламській етиці", - заявив речник.

У Кабулі та деяких інших провінціях жінки виходили на мирні протести з вимогою гарантувати рівні права жінок і чоловіків та створити інклюзивний уряд. Однак таліби розганяли протестувальниць.

Попри обіцянки "Талібану" створити інклюзивний уряд, усі оголошені урядовці або представники угруповання, або їхніх союзників і усі - чоловіки.

"Талібан" також вже встиг заборонити жінкам займатися спортом, а також вчитися в університетах разом із чоловіками.

Нагадаємо, що рух "Талібан" не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною складатимуть закони шаріату.