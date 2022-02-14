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Таліби звільнили раніше викрадену в Кабулі активістку

Відтоді, як Талібан прийшов до влади минулого року, права жінок були суттєво обмежені. Останніми місяцями жінкам заборонили відвідувати навчальні заклади та робочі місця
Жінку-активістку, яка була заарештована озброєними людьми в Афганістані в січні, звільнили.
Таліби звільнили раніше викрадену в Кабулі активістку Фото: ru.hasarakutyun.am
Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела.
 
19 січня Тамана Зарябі Паріані була заарештована у своїй оселі в районі Парван у Кабулі після участі в акції протесту за права жінок.
 
За словами неназваного джерела, стан її здоров'я залишається невідомим. Відтоді, як Талібан прийшов до влади минулого року, права жінок були суттєво обмежені. Останніми місяцями жінкам заборонили відвідувати навчальні заклади та робочі місця.
 
Паріані разом із десятками інших жінок вирішила протистояти цим заходам, беручи участь у протестах. Але через декілька днів вона опублікувала у соцмережах відео, в якому благала про допомогу після того, як озброєні люди прибули до її оселі та заарештували її.
 
Після зникнення жінки її сусіди повідомили кореспонденту BBC Квентіну Соммервіллю, що Паріані забрали разом із двома її сестрами, і відтоді ніхто не бував у них у квартирі. Сказали лише, що їх забрала «озброєна група».
 
Таліби раніше заперечували їх арешт.
 
Як повідомляв Укрінформ, самопроголошений уряд Афганістану заборонив жінкам подорожувати самим на довгу відстань.
 
США та інші донори припинили фінансову допомогу Афганістану у серпні минулого року, після того, як таліби захопили країну, поваливши підтримуваний Заходом уряд.
 
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14 02 2022 12:57
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