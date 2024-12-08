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Танки Abrams були недоукомплектовані і виявилися не дуже корисними для ЗСУ

08 грудня 2024, 17:57
Танки Abrams були недоукомплектовані і виявилися не дуже корисними для ЗСУ
з вільних джерел
Оцінка повністю сходиться з висновками американських військових.

Американські танки Abrams, які США передали Києву, виявилися не дуже корисними на фронті в Україні. 

Про це сказав радник з національної безпеки президента США Джейка Саллівана під час форуму національної оборони у США.

"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - заявив Салліван.

Радник додав, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.

Щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. 

За його словами, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".

Разхом з тим, щодо ракет ATACMS та дозволу завдавати ударів по території рф ними Салліван вважає, що це "не панацея для війни, а лише ще одна додаткова можливість".

 
війна в УкраїніAbrams

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