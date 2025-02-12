Танки Challenger 2 дають Україні велику перевагу, але їх не вистачає – The Times

Британські Танки відіграють важливу роль на фронті для ЗСУ.

Нову британську техніку складно порівнювати з радянськими танками, які використовують росіяни на полі бою тому, що завдяки Challenger 2 українські бійці можуть знищувати важку бронетехніку рф попри переважаючі сили.

Про це повідомляє газета The Times.

Військові екіпажі кажуть, що британські танки нищівно ефективні проти російських військ, але оскільки їх лише 14, їх потрібно використовувати як дорогоцінний ресурс.

"Немає жодного порівняння між ним і старими радянськими танками, які ми використовували раніше", - розповів Станіслав Княгінін з позивним "Патрон", який працює на британських танках поблизу кордону рф.

Видання пише про десантників 82-ї десантно-штурмової бригади, багато з яких проходили підготовку у Британії і зараз воює в Курській області на танках Challenger, а також інших бойових машинах піхоти, серед яких M2 Bradley, Stryker, Marder та інші. Завдяки цій техніці 82 бригада є найпотужнішою в збройних силах України.

"Завдяки своїй доблесті вони є пріоритетною мішенню для військово-повітряних сил президента путіна, і вони рідко дають інтерв'ю, щоб не потрапляти під удари ворожих літаків", - пишуть журналісти.

Щодо минулорічного наступу бригади на Курську область, коли британські танки вперше з часів Другої світової війни опинилися на російській землі.

Ще в 1941 році танки "Матильда" і "Валентайн", які подарував Червоній армії Вінстон Черчилль, допомогли москві перемогти нацистів.

За словами Княгініна, за допомогою безпілотників-смертників бригади одному британському танку вдалося знищити цілу російську колону, відео, які отримали журналісти видання від 82-ї бригади, доводять те, що такі випадки трапляються доволі часто.

"Щоразу, коли ця гармата влучає в російську БМП, єдине, що залишається - це гайки і болти", - сказав військовий.

Княгінін додав, що в перші дні вторгнення в Курську область його танк був на відкритій місцевості, через що російський ударний вертоліт Ка-52 помітив техніку, однак завдяки потужному захисту танк не було знищено.

"По той бік кордону, в Курську, безпілотники-смертники, здатні знаходити слабкі місця на броні транспортних засобів, виявилися постійною проблемою навіть для найсучасніших західних танків. Минулого року Київ був змушений тимчасово відвести американські танки "Абрамс" з лінії фронту після втрат від FPV-дронів, а російським пілотам вдалося знищити кілька німецьких танків "Леопард-2", - йдеться в матеріалі.

Екіпажи танків Challenger вважають, що такі безпілотники не загрожують британським танкам, адже їх може уразити лише великий дрон типу Lancet, що може задіти чутливу частину машини.

Тому навіть удари менших дронів можуть бути небезпечними для британських танків.

Так, в перший день Курської операції ворожий "Ланцет" повністю знищив один з танків, внаслідок чого загинув весь екіпаж з чотирьох людей.

"Це був найважчий день війни. У нас невелика рота, тому ми всі добре знаємо один одного, я спілкувався з цими хлопцями щодня. Вони були добровольцями, чудовими хлопцями, дуже мотивованими", - сказав капітан і командир роти Володимир Яремчук з позивним "Ньютон".

Він додав, що танки підходять не для всіх завдань.

"Челленджер - це як снайперська гвинтівка, якщо завдання полягає в тому, щоб завдати шкоди здалеку, він завжди буде бити Т-72. Але... через те, що він розміром з два танки, він є вдвічі кращою мішенню", - пояснив Яремчук.

Українські бійці були розчаровані через те, що Британія не відправила більше своїх танків після того, як вони довели, що можуть ефективно використовувати цю техніку на фронті.

"Я хочу сказати велике спасибі британцям за те, що вони дали нам таку велику перевагу на полі бою. Особливо тому, що британці були першими, хто надав танки, і підштовхнули інших до надання їх Україні. Нам би не завадила додаткова броня проти кумулятивних фугасних зарядів, більше снарядів для використання проти піхоти. І, звичайно, чотирнадцять танків - це чудово, але нам би не завадило і сто", - підсумував капітан.