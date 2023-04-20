Танки Leopard, які були відправлені в Україну, можуть обслуговуватися в польській оборонній промисловості – ЗМІ

Відповідний меморандум має бути підписаний після п'ятничної зустрічі в Рамштайні.

Передані Україні німецькі танки Leopard 2 хочуть обслуговувати у Польщі. Питання має бути узгоджене на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня.

Про це повідомляє Polsat News .

За інформацією видання, обслуговування танків Leopard 2 може відбуватися на оборонному заводі Bumar-Labędy у Глівіце. Переговори з цього питання все ще продовжуються.

У разі, якщо обговорення увінчаються успіхом, відповідний меморандум може бути підписаний союзниками України на зустрічі "Рамштайн" цієї п'ятниці.

Президент польського оборонного заводу Едіта Шиманська підтвердила журналістам, що "механічний завод у Глівіце готовий створити хаб для ремонту бронетехніки, яку використовує українська армія".

"Я очікую від міністра (оборони Німеччини. – Ред.) Пісторіуса, що він вплине на німецьку промисловість, щоб запчастини для Leopard були поставлені. Це виклик, який стоїть перед Німеччиною, Польщею, Канадою, практично всіма країнами, але, звичайно, цю проблему може вирішити тільки Німеччина, німецька оборонна промисловість", – сказав він тоді перед зустріччю зі своїм німецьким колегою.

Німеччина поставила 18 обіцяних танків Leopard 2 в Україну наприкінці березня.

Нагадаємо, 19 квітня системи протиповітряної оборони Patriot прибули до України – про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.