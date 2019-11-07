Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Тариф за газ для населення впаде ще на 0,65 грн за кубометр у липні, - Уряд

У Кабінеті міністрів України повідомили, що Нафтогаз має знизити ціну на газ для населення у липні ще на 650 гривень за тисячу кубометрів
У повідомленні прес-служби уряду зазначають, що відповідно до постанови №293, уряд зобов'язав Нафтогаз продавати газ для потреб населення за найнижчою ціною з чотирьох можливих: середньої митної вартості імпортного газу, ціни "Української енергетичної біржі, ціни, яку Нафтогаз встановлює для промисловості та регульованої державою ціни (ПСО).
Тариф за газ для населення впаде ще на 0,65 грн за кубометр у липні, - Уряд Фото: Коммерсантъ

"Найнижчою виявилася ціна "Української енергетичної біржі". Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання, складе 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні 5 554 грн", — йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни газу, який НАК Нафтогаз України продає населенню і теплокомуненерго.

Про це йдеться в постанові Кабміну №485 від 5 червня, якою вносяться зміни до постанови від 3 квітня.

Згідно з документом, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень:

- середня вартість імпортного газу, що склалася в процесі його розмитнення в Україні (за підсумками місяця, що передує місяцю поставки населенню; публікується Мінекономрозвитку);
- середньозважена ціна за місяць за підсумками електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі;
- середня арифметична ціна газу для промислових споживачів (за умови передоплати до місяця постачання газу), яка діяла в газовому місяці, що передує місяцю продажу населенню;
- ціна, розрахована за раніше затвердженою формулою вартості газу по ПСО.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може повести за собою серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.

Читайте також: Путін обговорюватиме розширення "Нормандського формату" тільки після українських виборів у Раду 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2019 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.