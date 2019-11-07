Тариф за газ для населення впаде ще на 0,65 грн за кубометр у липні, - Уряд
"Найнижчою виявилася ціна "Української енергетичної біржі". Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання, складе 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні 5 554 грн", — йдеться у повідомленні уряду.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни газу, який НАК Нафтогаз України продає населенню і теплокомуненерго.
Про це йдеться в постанові Кабміну №485 від 5 червня, якою вносяться зміни до постанови від 3 квітня.
Згідно з документом, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень:
- середня вартість імпортного газу, що склалася в процесі його розмитнення в Україні (за підсумками місяця, що передує місяцю поставки населенню; публікується Мінекономрозвитку);
- середньозважена ціна за місяць за підсумками електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі;
- середня арифметична ціна газу для промислових споживачів (за умови передоплати до місяця постачання газу), яка діяла в газовому місяці, що передує місяцю продажу населенню;
- ціна, розрахована за раніше затвердженою формулою вартості газу по ПСО.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може повести за собою серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.
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