Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону

Тарифи на тепло та гарячу воду в Україні залишаться без змін до кінця цього опалювального сезону. Кабінет міністрів та міські голови міст підписали меморандум.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та пресслужба Офісу президента, повідомляє "Громадське".

До кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці мають безперебійно отримувати опалення. Вартість постачання тепла та гарячої води у багатоквартирні будинки не зміниться.

Крім того, теплопостачальним підприємствам гарантують, що вони отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки упродовж 2020-2021 років. Для таких підприємств передбачається відтермінування оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Також "Нафтогаз України" має розробити та запровадити до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання.

Меморандум від уряду уклали міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов та перший заступник в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка з НКРЕКП, "Нафтогазом України" та мерами українських міст. У пресслужбі ОП вказують, що меморандум підтримали всі міські голови.

Від міських голів уповноважили підписати документ мера Житомира Сергій Сухомлина, мера Києва Віталія Кличка, мера Одеси Геннадія Труханова, мера Бучі Анатолія Федорука. Через відеозв'язок на заході були присутні мер Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що у кількох областях України відбувалися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів