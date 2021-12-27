CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2021 року українці платитимуть за водоспоживання більше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тарифи на воду зростуть в Україні: скільки потрібно платити з 1 січня
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.
Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).
Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.
У Києві тарифи зростуть на 20% більше 25,32 гривень (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПВДВ). З них:
- централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;
- централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.
Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).
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27 12 2021 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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