Тайфун "Лупіт" у Китаї вийшов на сушу, вже евакуювали понад 33 тисячі людей

У провінції були закриті 43 приморські зони, зокрема пляжі

Понад 33 тисячі осіб були евакуйовані в безпечні місця через дев'ятий рахунком у цьому році тайфун "Лупіт", який вранці у четвер налетів на прибережні зони провінції Гуандун на півдні Китаю.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Сіньхуа.

У метеорологічному центрі провінції Гуандун заявили, що тайфун вийшов на сушу приблизно в прибережній зоні повіту Наньао м. Шаньтоу з максимальною силою вітру поблизу його епіцентру в 9 балів.

У провінції були закриті 43 приморські зони, зокрема пляжі, повідомили в місцевому департаменті з управління надзвичайними ситуаціями.

Понад 3,5 тис. рибальських суден повернулися в порти і більш як 6,2 тис. осіб, зайнятих у сфері марикультури в прибережній акваторії, повернулися на берег.

Поривчастий вітер та опади, принесені тайфуном "Лупіт", триватимуть у наступні три дні. Очікується, що зливи накриють південно-східну частину пров. Чжецзян, східну частину пров. Фуцзянь, більшість частин пров. Гуандун і південно-східну частину Гуансі-Чжуанського автономного району.

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