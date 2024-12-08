Тайвань каже про подвоєння кількості військових китайських кораблів поруч із островом

Також в небі було 7 літаків Військово-повітряни сил.

Міністерство оборони Тайваню за попередню добу зафіксувало поблизу острова 17 військових кораблів Китаю, а це майже вдвічі більше, ніж за останні кілька тижнів.

Крім того, чотири повітряні кулі, які можуть бути розвідувальними зондами, повідомили у зведенні відомства, оприлюдненому в соцмережі X (Twitter).

Тайванські військові заявили, що до 6 години ранку виявили 7 літаків ВПС та 14 кораблів ВМС Народно-визвольної армії Китаю, які патрулювали навколо острова.

Попрти те, що військові кораблі не перетинали лінію розмежування між материком і островом, але шість бойових літаків пролітали серединну лінію Тайванської протоки і входили в південно-західну частину зони ідентифікації ППО Тайваню.

У маневрах китайських військових також брали участь 3 кораблі берегової охорони КНР.

Також минулої доби китайська сторона вперше за багато днів запустила в напрямку Тайваню чотири повітряні кулі невідомого призначення, ймовірно розвідувальні зонди, три з яких пролетіли близько до північної частини острова, де розташована столиця Тайваню місто Тайбей.

Пекін майже щодня направляє близько 12 військових літаків і 8 кораблів на патрулювання навколо Тайваню, але за особливих, на думку Пекіна, обставин може збільшити їх кількість до кількох десятків, щоби продемонструвати силу і рішучість її застосувати для "возз’єднання" острова з материком.

Президент Тайваню Лай Чінте в кінці того тижня завершив тижневе турне до тихоокеанських країн, до дипломатичних партнерів острова, під час якого зупинявся на Гаваях і, як стверджують американські ЗМІ, мав телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, а також зустрівся з колишньою спікеркою Ненсі Пелосі.

Китай вважають острів провінцією Китаю, дуже різко реагує на такі контакти американських офіційних осіб із тайванськими лідерами, проводячи навколо острова масштабні військові навчання НВАК із бойовими стрільбами.

На початку місяця ми писали, що Китай оголосив США протест через продаж зброї Тайваню і згоду на транзит президента острова.