Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти у 2025 році

Попри заявлену підтримку України та участь у санкціях проти росії, країна закупила нафти з рф на понад $1,3 млрд.

Попри офіційні заяви про підтримку України та приєднання до міжнародних санкцій проти ha, Тайвань у першій половині 2025 року став найбільшим імпортером російської нафти у світі.

Як свідчить спільний звіт Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), тайванської організації Environmental Rights Foundation (ERF), німецької Ecodefense та міжнародної правозахисної ініціативи Urgewald, за цей період Тайвань закупив російської нафти на суму 1,3 мільярда доларів. Обсяги імпорту зросли майже вшестеро порівняно з 2022 роком. У результаті, лише за перше півріччя 2025 року Тайвань посів перше місце серед покупців російської нафти у світі, випередивши Китай та Індію.

Цей факт різко контрастує з публічною позицією Тайваню, який офіційно приєднався до санкцій проти Росії та надав Україні двосторонню допомогу на 50 мільйонів доларів. Утім, за весь період повномасштабної війни з лютого 2022 року по червень 2025 року Тайвань імпортував 6,8 мільйона тонн російської нафти на загальну суму 4,9 мільярда доларів. Лише за рахунок податків на видобуток корисних копалин ці закупівлі принесли до бюджету Росії щонайменше 1,7 мільярда доларів — еквівалент вартості виробництва приблизно 170 тисяч ударних дронів типу "Гербера", які росія активно використовує проти України.

Ключову роль у цьому процесі відіграє тайванська приватна компанія Formosa Petrochemical Corporation (FPCC), яка радикально збільшила свою залежність від російської нафти — з 9% до 90% у першій половині 2025 року. Це зробило її найбільшим покупцем російської нафти у світі з моменту початку вторгнення. У той час як державні компанії, зокрема енергетичний гігант Taipower і нафтова CPC, ще у 2024 році відмовилися від закупівель у рф, приватний сектор фактично зайняв протилежну позицію, що дозволило Кремлю зберегти критичне джерело доходів.

Звіт також викриває системні порушення санкційного режиму. Зокрема, 88% поставок російської нафти на Тайвань здійснювалися суднами, які належать або застраховані в країнах так званої "цінової коаліції", що погодилися обмежити ціну на російську нафту до 45 доларів за барель. Проте в більшості випадків ціна перевищувала встановлений ліміт. Один із прикладів - постачання 16 вересня 2025 року партії газойлю з підсанкційного російського заводу Vadinar на суму 43,8 мільйона доларів.

Таким чином, Тайвань, попри політичну риторику на підтримку України, став одним із ключових джерел фінансування російського бюджету в умовах війни. Це не лише підриває ефективність міжнародної санкційної політики, а й ставить під сумнів щирість позиції Тайваню як партнера демократичного світу у протистоянні російській агресії.