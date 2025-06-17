Тайвань уклав угоду з Україною щодо ПЗ для дронів для стримування Китаю
Уряд Тайваню уклав угоду з американо-німецькою компанією Auterion на постачання програмного забезпечення для безпілотників, перевіреного в бойових умовах в Україні.
Про це повідомила агенція Reuters.
Тайвань планує зміцнення оборони від військових загроз з боку гігантського сусіда Китаю.
Компанія Auterion, чиє ПЗ використовується в українських дронах, що виконують бойові завдання проти росії.
В компанії зазначили, угода в кінцевому підсумку може призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.
Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію та посилює тиск протягом останніх 5 років.