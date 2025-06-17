Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тайвань уклав угоду з Україною щодо ПЗ для дронів для стримування Китаю

17 червня 2025, 13:31
Тайвань уклав угоду з Україною щодо ПЗ для дронів для стримування Китаю
image: afp
Ці безпілотники вже виконують бойові завдання проти росії.

Уряд Тайваню уклав угоду з американо-німецькою компанією Auterion на постачання програмного забезпечення для безпілотників, перевіреного в бойових умовах в Україні.

Про це повідомила агенція Reuters.

Тайвань планує зміцнення оборони від військових загроз з боку гігантського сусіда Китаю.

Компанія Auterion, чиє ПЗ використовується в українських дронах, що виконують бойові завдання проти росії. 

В компанії зазначили, угода в кінцевому підсумку може призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію та посилює тиск протягом останніх 5 років.

 

Останні матеріали

Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 14:40
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Політика
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 10:56
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Політика
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 червня 2025, 08:24
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється