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Тайвань заявив про розгортання Китаєм найбільшого військово-морського флоту за майже 30 років

10 грудня 2024, 13:13
Тайвань заявив про розгортання Китаєм найбільшого військово-морського флоту за майже 30 років
Фото: chinadailymail.com
Розгортання масштабніше, ніж військові навчання 2022 року
Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продовж минулої доби значно підвищила військову активність поблизу Тайваню, направивши на тренування навколо острова 47 бойових літаків та 21 військовий корабель.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню у соцмережі Х (Twitter).
 
Згідно з опублікованою відомством схемою, 26 повітряних суден НВАК маневрували в районі на північ від Тайваню біля узбережжя китайської провінції Чжецзян, шість літаків патрулювали у Тайванській протоці та ще 15 – на південному заході між Тайванем і Філіппінами.
 
При цьому, 16 літаків у ході тренувань перетинали серединну лінію Тайванської протоки, що вважається неофіційним кордоном між материком і островом, та входили у південно-західну частину зони розпізнавання ППО.
 
У ході наближення до острова китайські ВПС зазвичай імітують атаки на іноземні військові кораблі та відпрацьовують перехоплення бойових і цивільних повітряних суден у рамках навчань із блокування повітряного простору над Тайванем.
 
З виявлених кораблів 12 були зі складу ВМС НВАК, а ще 9 належали Береговій охороні КНР. Китайські морські судна здебільшого тренуються встановлювати та підтримувати блокаду острова, щоб не допустити надання йому допомоги ззовні.
 
Міноборони чи Берегова охорона КНР маневри поблизу Тайваню наразі не коментують.
 
Цього року НВАК уже провела два раунди масштабних військових навчань навколо Тайваню із залученням десятків одиниць літаків і кораблів та бойовою стрільбою і ракетними пусками.
 
війна в Україніросія окупантиКитайТайвань

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