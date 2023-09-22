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Тбілісі вже двічі відмовило авіакомпанії "росія" в польотах до Грузії

22 вересня 2023, 14:01
Тбілісі вже двічі відмовило авіакомпанії
Фото: hyser.com.ua
Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що вже два рази відмовило авіакомпанії "росія", яка зверталася із заявками на польоти до країни.

Про це повідомляє Новини-Грузія.

Перша відмова була видана ще 16 травня рейсу москва - Тбілісі - москва. 

Друга відмова – минулого тижня за рейсами москва - Тбілісі - москва, москва - Батумі - москва і Санкт-Петербург - Тбілісі - Санкт-Петербург.

Головна причина відомви в тому, що російський авіаперевізник знаходиться у чорному списку Європейського Союзу.

Проте на сайті московського аеропорту "Шереметьєво" все ще з'являється інформація про запуск "росією" рейсів до Тбілісі з 14 жовтня двічі на добу. 

В компанії кажуть, що досі розраховують на позитивну відповідь з Грузії.

 
 

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