Тбілісі вже двічі відмовило авіакомпанії "росія" в польотах до Грузії
Про це повідомляє Новини-Грузія.
Перша відмова була видана ще 16 травня рейсу москва - Тбілісі - москва.
Друга відмова – минулого тижня за рейсами москва - Тбілісі - москва, москва - Батумі - москва і Санкт-Петербург - Тбілісі - Санкт-Петербург.
Головна причина відомви в тому, що російський авіаперевізник знаходиться у чорному списку Європейського Союзу.
Проте на сайті московського аеропорту "Шереметьєво" все ще з'являється інформація про запуск "росією" рейсів до Тбілісі з 14 жовтня двічі на добу.
В компанії кажуть, що досі розраховують на позитивну відповідь з Грузії.