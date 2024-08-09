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ПОЛІТИКА

Тегеран і його союзники не готові до повномасштабного конфлікту з Ізраїлем і США – WSJ

09 серпня 2024, 16:19
Тегеран і його союзники не готові до повномасштабного конфлікту з Ізраїлем і США – WSJ
Фото: ap.com
Іранці все ще пам'ятають останній тривалий конфлікт країни.

Іран і його союзники зважують, як відповісти на вбивства лідерів Хамасу та "Хезболли", які приписують Ізраїлю, не розпалюючи при цьому повномасштабну війну, якої ніхто з них не бажає. Іран не може дозволити собі війну з Ізраїлем, яка, ймовірно, втягнула б США, саме тоді, коли до влади в Тегерані прийшла нова президентська адміністрація й зіштовхнулась з проблемами, серед яких падіння економіки.

Про це пише The Wall Street Journal. 

Іранці все ще пам'ятають останній тривалий конфлікт країни, восьмирічну війну з Іраком, яка знищила ціле покоління, і протягом десятиліть Тегеран вважав за краще переслідувати своїх суперників в регіоні за допомогою мережі іноземних збройних формувань. "Хезболла", підтримуване Тегераном ліванське угруповання, також може втратити більше, якщо її 10-місячна транскордонна битва з Ізраїлем переросте в повномасштабну війну.

"Ні "Хезболла", ні Іран не хочуть зараз повномасштабної війни. Але водночас вони не хочуть, щоб ізраїльтяни дійшли висновку, що їхнє небажання воювати дозволяє їм перетинати червоні лінії", — каже Алі Фадлалла, незалежний політолог з Бейрута, знайомий з поглядами "Хезболли".

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена наполегливо посилала сигнали у Тегеран, що удар по союзнику США може призвести до високого ризику прямого зіткнення між двома країнами. 

ІзраїльІранконфлікт

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