Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тегеран не погодився на спільне управління Ормузькою протокою з Оманом

29 липня 2026, 16:07
Тегеран не погодився на спільне управління Ормузькою протокою з Оманом
Фото: DW
Іран наполягає на контролі над частиною маршрутів.

Іран відхилив пропозицію Оману щодо створення спільного механізму управління Ормузькою протокою, заявивши, що контроль над стратегічним водним шляхом має залишатися за двома країнами відповідно до їхніх зон відповідальності.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За його словами, оманська ініціатива не мала шансів на успіх, оскільки Тегеран виступає за те, щоб Іран та Оман самостійно контролювали ділянки протоки у межах своїх зон, без залучення інших держав.

Раніше інші країни Перської затоки підтримали пропозицію Оману, яка передбачала можливість запровадження добровільних зборів за користування Ормузькою протокою. Метою такого механізму було зменшення перебоїв у міжнародній торгівлі, спричинених регіональними конфліктами.

Іранський чиновник заявив, що США та Саудівська Аравія нібито намагаються переконати Оман підтримати "нереалістичні плани". За його словами, вхідний маршрут протоки та частина вихідного маршруту мають перебувати під контролем Ірану.

Водночас він наголосив, що Тегеран поважає Оман як сусідню державу та посередника, однак виступає проти моделі "50/50", яка передбачала б рівний розподіл контролю над протокою між двома країнами.

За словами чиновника, Оман має контролювати ділянку протоки у власній зоні відповідальності, хоча окремі південні маршрути через територіальні води Оману, за його твердженням, можуть створювати ризики для судноплавства.

Раніше ми писали, що Іран та Оман готують угоду щодо Ормузької протоки.

 
ІранОманОрмузька протока

Останні матеріали

Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється