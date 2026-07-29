Тегеран не погодився на спільне управління Ормузькою протокою з Оманом

Іран наполягає на контролі над частиною маршрутів.

Іран відхилив пропозицію Оману щодо створення спільного механізму управління Ормузькою протокою, заявивши, що контроль над стратегічним водним шляхом має залишатися за двома країнами відповідно до їхніх зон відповідальності.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За його словами, оманська ініціатива не мала шансів на успіх, оскільки Тегеран виступає за те, щоб Іран та Оман самостійно контролювали ділянки протоки у межах своїх зон, без залучення інших держав.

Раніше інші країни Перської затоки підтримали пропозицію Оману, яка передбачала можливість запровадження добровільних зборів за користування Ормузькою протокою. Метою такого механізму було зменшення перебоїв у міжнародній торгівлі, спричинених регіональними конфліктами.

Іранський чиновник заявив, що США та Саудівська Аравія нібито намагаються переконати Оман підтримати "нереалістичні плани". За його словами, вхідний маршрут протоки та частина вихідного маршруту мають перебувати під контролем Ірану.

Водночас він наголосив, що Тегеран поважає Оман як сусідню державу та посередника, однак виступає проти моделі "50/50", яка передбачала б рівний розподіл контролю над протокою між двома країнами.

За словами чиновника, Оман має контролювати ділянку протоки у власній зоні відповідальності, хоча окремі південні маршрути через територіальні води Оману, за його твердженням, можуть створювати ризики для судноплавства.

Раніше ми писали, що Іран та Оман готують угоду щодо Ормузької протоки.