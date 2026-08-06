Тегеран пригрозив ударами по країнах Перської затоки у разі нової атаки США – Reuters

Іран через міністра закордонних справ закликав союзників Вашингтона в Перській затоці вплинути на Трампа

Іран попередив сусідні країни, що в разі нових ударів США завдасть ударів у відповідь по американських об'єктах та енергетичній інфраструктурі в регіоні.

Про це зазначає Reuters з посиланням на п'ять обізнаних джерел.

За даними агентства, відповідні сигнали Тегеран передав під час серії дипломатичних контактів після того, як 28 липня президент США Дональд Трамп пригрозив атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.

Співрозмовники Reuters – двоє іранських посадовців, два джерела з країн Перської затоки та високопоставлений регіональний дипломат – розповіли, що переговори проводив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Він спілкувався з колегами із Саудівської Аравії, Катару, Туреччини, а також із командувачем армії Пакистану.

Під час розмов Арагчі закликав союзників США в регіоні використати свій вплив на Дональда Трампа, щоб не допустити нових американських ударів по Ірану. Водночас він попередив, що будь-яка атака на іранську територію спричинить відповідь проти американських активів і енергетичних об'єктів у країнах Перської затоки.

За словами одного з джерел Reuters, позиція Тегерана була однозначною: якщо США атакують іранську інфраструктуру, Іран завдасть ударів по енергетичних об'єктах у країнах Перської затоки та інших цілях у регіоні.

Водночас, за словами регіонального дипломата, Арагчі наголошував, що Тегеран готовий до відповіді, але дипломатичне врегулювання залишається найкращим способом уникнути масштабної ескалації.

Reuters також повідомляє, що після цих контактів спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів розмову з Дональдом Трампом і закликав його відмовитися від військового сценарію, повернутися до переговорів та домагатися припинення вогню.

Нагадаємо, раніше ми писали, що проєкт мирної угоди зі США містить вигідні Ірану умови.