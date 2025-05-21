"Технічні" перемовини про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня – Стубб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня.

"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – зауважив Стубб.

На думку президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.

За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

Нагадаємо, що нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росія пообіцяла надіслати США "умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню" з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником кремля путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на москву після розмови з путіним.