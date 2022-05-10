ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАстероїд, в який навмисно врізався зонд NASA, залишив слід, що простягся на тисячі кілометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Телескоп сфотографував кометний шлейф, що утворився після навмисного врізання космічного апарату NASA в астероїд
Фото: NASA
Телескоп у Чилі зафіксував кометоподібний шлейф.
Зображення вдалось зробити через два дні після зіткнення. Вчені змогли сфотографувати великий слід за допомогою Південного астрофізичного дослідницького телескопа (Soar).
Шлейф простягається більш ніж на 10 тисяч кілометрів і, як очікується, стане ще довшим, поки повністю не розсіється і не стане схожим на інший космічний пил, що плаває навколо.
"Дивно, як чітко ми змогли зафіксувати структуру та розміри наслідків у перші дні після удару", — сказав Тедді Карета, астроном, який брав участь у спостереженні.
За словами Майкла Найта з Дослідницької лабораторії ВМС США, сліди уламків будуть відстежуватись у найближчі тижні та місяці.
Нагадаємо, що космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети.
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