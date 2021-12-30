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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Телескопу "Джеймс Вебб" вистачить палива більш як на 10 років - NASA

У NASA зазначили, що базовий термін місії був розрахований на 5 років
Фахівці Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) заявили, що запасу палива телескопа "Джеймс Вебб" вистачить більш ніж на 10 років роботи у космосі.
Телескопу "Джеймс Вебб" вистачить палива більш як на 10 років - NASA Фото: twitter.com/NASAWebb

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі NASA/

При цьому у NASA зазначили, що базовий термін місії був розрахований на 5 років.

Наразі аналіз показав, що для коригування траєкторії польоту "Джеймса Вебба" в напрямку другої точки Лагранжа знадобиться менше ракетного палива, ніж очікувалося.

Таким чином, телескоп матиме набагато більше палива для продовження місії у космосі, хоча ще багато факторів можуть у кінцевому підсумку вплинути на тривалість його роботи.

Як повідомляв Укрінформ, 25 грудня найпотужніший телескоп у світі "Джеймс Вебб" вартістю 10 мільярдів доларів був запущений у космос. Ракета-носій "Аріан" з телескопом на борту стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів. Саме ядерні реакції у цих об'єктах привели до утворення найперших важких атомів, необхідних для життя – вуглецю, азоту, кисню, фосфору та сірки.

Ще однією метою телескопа буде вивчення атмосфери далеких планет. Це допоможе вченим визначити, чи придатні ці світи для життя.

Орбітальний інфрачервоний космічний телескоп "Джеймс Вебб" – спільний проєкт Європейського космічного агентства (ESA), Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та Канадського космічного агентства (CSA). Його запуск цього року переносили кілька разів.

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30 12 2021 15:21
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