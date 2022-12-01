Температура світового океану шостий рік поспіль б’є історичні рекорди

Тепловміст океану невпинно зростає, і це є основним показником зміни клімату, спричиненого людиною

Минулого 2021-го року температура світового океану була найвищою в історії, і це вже шостий рік поспіль, що цей рекорд був побитий.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на доповідь 23 дослідників із 14 інститутів по всьому світу.

«Тепловміст океану невпинно зростає, і це є основним показником зміни клімату, спричиненого людиною», - заявив кліматолог із Національного центру атмосферних досліджень у Колорадо (США) Кевін Тренберт.

Дослідники з’ясували, що за останній рік верхні дві тисячі метрів океану поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році, що в 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії у 2020 році.

Зазначається, що більш теплі води океану сприяють посиленню у світі штормів, ураганів і екстремальних опадів, що, в свою чергу, збільшує ризики серйозних повеней.

Нагріта вода океану розширюється і «з’їдає» величезні льодовикові щити Гренландії та Антарктики, які в сукупності втрачають близько 1 трлн тонн льоду на рік. При цьому обидва ці процеси сприяють підвищенню рівня морів.

Океани також поглинають близько третини вуглекислого газу, що спричиняє його закислення.

Водночас оскільки світ теплішає від спалювання викопних копалин, вирубки лісів та інших видів діяльності, океани взяли на себе основний тягар додаткового тепла. Зокрема, понад 90% тепла, виробленого за останні 50 років, поглинули океани, що тимчасово допомагало врятувати людство та інші наземні види від температур, які вже були б катастрофічними.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський центр з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) заявив, що останні сім років були найспекотнішими за всю історію спостережень.