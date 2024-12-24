Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ – ISW

Аналітики ISW назвали інше завдання окупантів

російський диктатор володимир путін, імовірно, поставив перед військовими завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасовоо відмовився від захоплення Покровська.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент "геополітичної перемоги кремля".

З огляду на це, в Інституті припускають, що диктатор, імовірно, дав вказівку військовому командуванню рф відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування через відкриті поля та невеликі населені пункти. Адже він дедалі частіше характеризує просування російських військ з точки зору квадратних кілометрів, замість того, щоб наголошувати на захопленні конкретних населених пунктів, як він робив це раніше.