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Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ – ISW

24 грудня 2024, 08:07
Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики ISW назвали інше завдання окупантів

російський диктатор володимир путін, імовірно, поставив перед військовими завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасовоо відмовився від захоплення Покровська.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент "геополітичної перемоги кремля".
 
З огляду на це, в Інституті припускають, що диктатор, імовірно, дав вказівку військовому командуванню рф відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування через відкриті поля та невеликі населені пункти. Адже він дедалі частіше характеризує просування російських військ з точки зору квадратних кілометрів, замість того, щоб наголошувати на захопленні конкретних населених пунктів, як він робив це раніше.
 
"Захоплення решти Донецької області є однією з давніх цілей путіна в Україні. І він, скоріш за все, буде підкреслювати просування російських військ до кордону, щоб зробити гучні заяви про успіхи Росії в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії", – йдеться у звіті.
 
За даними геолокаційних карт, днями російські війська просунулися на південь та в межах східної Нововасилівки (на південний захід від Покровська). За даними одного з російських військових блогерів, війська рф просунулися на північ від Нововасилівки у напрямку Солоного та Вовкового та наступають у напрямку Котлиного.
 
Інший пов'язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що армія рф зосередила свої атаки на Новотроїцькому (на схід від Нововасилівки) і Даченському (на південь від Покровська) та змусили українські сили відступити на лінію Лисівка-Піщане (на південний схід-південь від Покровська).
 
Також в ISW не виключають, що темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ.

 

війна в Україніпокровськросія окупанти

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