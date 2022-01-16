Тенісиста Джоковича вирішили все ж таки депортувати з Австралії

Він не зможе взяти участь в Australian Open

Колегія із трьох суддів Австралії погодилася з рішенням міністра у справах імміграції, який вважав, що видача візи нещепленому проти COVID-19 першій ракетці світу серед чоловіків Новаку Джоковичу може спровокувати сплеск антивакцинаторських настроїв.

Про це пише газета The Age, повідомляє "Громадське".

Це означає, що Джокович не зможе зіграти у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Тенісист зазначив, що "вкрай розчарований рішенням суду", але поважає його. Обіцяє співпрацювати з відповідними органами у зв’язку з його виїздом із країни.

"Мені незручно, що останні тижні були зосереджені на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, які я люблю", - додав він.

Що передувало?

Новак Джокович приїхав до Австралії для участі у Відкритому чемпіонаті з тенісу. До останньої миті не було відомо, чи приїде спортсмен на змагання, оскільки він не розголошував, чи отримав щеплення проти коронавірусу.

Однак 4 січня тенісист сам оголосив у Twitter, що все-таки поїде, бо має медичну довідку про звільнення від щеплення. Це повідомлення розлютило австралійців, які довгий час перебували під жорстким карантином.

Після прибуття тенісиста затримали, бо він, за даними прикордонників, не обґрунтував підстави для звільнення від вакцинації. Після цього Джокович перебував у спеціальному готелі для людей, яких мають депортувати з країни.

Однак суд визнав анулювання візи необґрунтованим, і спортсмен залишився у країні. 14 січня уряд Австралії знову анулював візу.

Незадовго до повторного анулювання візи Джокович зізнався, що збрехав у декларації під час в'їзду в Австралію. За його словами, сталася "людська помилка". Бо, як він каже, адміністратори подавали від його імені декларацію і нібито випадково поставили позначку в неправильному полі.

Також спортсмен визнав, що порушив самоізоляцію, поки чекав на результат тесту на коронавірус.

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