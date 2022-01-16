Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Тенісиста Джоковича вирішили все ж таки депортувати з Австралії

Він не зможе взяти участь в Australian Open
Колегія із трьох суддів Австралії погодилася з рішенням міністра у справах імміграції, який вважав, що видача візи нещепленому проти COVID-19 першій ракетці світу серед чоловіків Новаку Джоковичу може спровокувати сплеск антивакцинаторських настроїв.
Тенісиста Джоковича вирішили все ж таки депортувати з Австралії Новак Джокович Фото: Чемпіонат

Про це пише газета The Age, повідомляє "Громадське".

Це означає, що Джокович не зможе зіграти у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Тенісист зазначив, що "вкрай розчарований рішенням суду", але поважає його. Обіцяє співпрацювати з відповідними органами у зв’язку з його виїздом із країни.

"Мені незручно, що останні тижні були зосереджені на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, які я люблю", - додав він.

Що передувало?

Новак Джокович приїхав до Австралії для участі у Відкритому чемпіонаті з тенісу. До останньої миті не було відомо, чи приїде спортсмен на змагання, оскільки він не розголошував, чи отримав щеплення проти коронавірусу.

Однак 4 січня тенісист сам оголосив у Twitter, що все-таки поїде, бо має медичну довідку про звільнення від щеплення. Це повідомлення розлютило австралійців, які довгий час перебували під жорстким карантином.

Після прибуття тенісиста затримали, бо він, за даними прикордонників, не обґрунтував підстави для звільнення від вакцинації. Після цього Джокович перебував у спеціальному готелі для людей, яких мають депортувати з країни. 

Однак суд визнав анулювання візи необґрунтованим, і спортсмен залишився у країні. 14 січня уряд Австралії знову анулював візу. 

Незадовго до повторного анулювання візи Джокович зізнався, що збрехав у декларації під час в'їзду в Австралію. За його словами, сталася "людська помилка". Бо, як він каже, адміністратори подавали від його імені декларацію і нібито випадково поставили позначку в неправильному полі.

Також спортсмен визнав, що порушив самоізоляцію, поки чекав на результат тесту на коронавірус.

Читайте також: Федерер і Джокович на Вімблдоні видали епічну фінальну битву

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2022 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.