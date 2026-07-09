Теплий тон Трампа щодо України став найбільшою несподіванкою саміту НАТО в Анкарі – FT

Президент США зауважив, що в України велике майбутнє.

Для європейських лідерів НАТО претензії Трампа до Альянсу на саміті в Анкарі навряд чи стали сюрпризом. Значно більше їх здивувало те, що він заговорив про Україну в помітно теплішому тоні.

Про це пише Financial Times.

Під час саміту Трамп розкритикував Іспанію, назвавши її "жахливим партнером", дорікнув Британії, Німеччині та Італії через непідтримку його війни з Іраном, знову підняв тему Гренландії. Однак пізніше тон почав змінюватися – на це, ймовірно, вплинула похвала Рютте, який заявив, що лідерство Трампа "змінює цей Альянс". Ердоган зі свого боку намагався налаштувати атмосферу: під час закритої зустрічі подарував кожному лідеру револьвер із власною монограмою та патронами.

Найбільше європейські делегації здивували теплі слова Трампа про Україну, які він сказав, сидячи поруч із Зеленським – це різко відрізнялося від напруженої зустрічі в Білому домі у лютому 2025 року, коли Трамп звинуватив Зеленського у невдячності та заявив, що в нього "немає козирів". "У це важко повірити, чи не так, від Овального кабінету до сьогодні. Думаю, у нас склалися дуже добрі стосунки. Це лише початок. І, знаєте, у цієї країни велике майбутнє", – сказав Трамп Зеленському в Анкарі.

Один із дипломатів НАТО пояснив зміну тону тим, що Трамп прихильно ставиться до тих, хто перемагає, а Україна останнім часом почала показувати успіхи. Аналітикиня Chatham House Орися Луцевич зазначила, що Трамп може піти на кроки на підтримку України, щоб змінити розрахунки путіна. "Саме доступ України до американського військового потенціалу у великих масштабах по-справжньому лякає росію", – зазначила вона.

Посадовці повідомили FT, що новий тон Трампа щодо України допоміг європейцям легше сприйняти інші різкі зауваження президента США. Один із них сказав, що Трамп чітко дав зрозуміти про намір посилити американську підтримку України, інший зазначив, що під час закритої зустрічі він поводився серйозно й коректно. Трамп також повідомив, що 8 липня планує поговорити з путіним, додавши, що умови останнього щодо завершення війни "змінюються".