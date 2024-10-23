Теракт у Туреччині: двох терористів знищено, четверо людей загинули від вибуху бомби

Віцепрезидент Джевдет Їлмаз вважає, що напад спрямований на досягнення Туреччини в оборонній промисловості.

Двох терористів, які 23 жовтня здійснили теракт біля офісу компанії Turkish Aerospace Industries в Анкарі, ліквідували. Загалом від вибуху бомби загинули троє осіб, ще 14 поранені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про чотирьох жертв.

На місці події працюють спецслужби, пожежники, медики, пише агентство Anadolu. Один потерпілий у важкому стані – його літаком забрали до лікарні.