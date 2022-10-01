Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців

Сертифікат про "бустер" також буде діяти 270 днів, його можна буде отримати з кінця січня

Україна приєднається до глобальної мережі Covid-сертифікатів, термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу скоротять до дев'яти місяців.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на заступницю міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич в ефірі програми "Сніданок з 1+1"

"На національному рівні формується глобальна мережа, яка буде охоплювати ще більше країн - понад 80 країн світу, не лише країни ЄС. На сьогодні довірча мережа Європейського Союзу охоплює лише 60 країн: українці мають змогу подорожувати до 60 країн, пред’являючи цифрові Covid-сертифікати чи то про вакцинацію, чи про одужання, чи про результати ПЛР-тестування.

Україна вже направила запит про приєднання до глобальної мережі. На сьогодні йдуть технічні консультації - я думаю, що за кілька місяців ми зможемо заявити, що Україна дає змогу подорожувати до великої кількості країн".

Карчевич зазначила, що у грудні 2021 року Європейська комісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію, це рішення вже набуло чинності - тож у країнах ЄС сертифікати діють 270 днів.

"Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Тобто термін дії Covid-сертифікатів буде скорочено: вже не один рік, а 270 днів".

Сертифікат про "бустер" також буде діяти 270 днів, його можна буде отримати з кінця січня. У сертифікаті буде відзначатися третя доза і тип вакцини.

Окремого сертифіката для додаткової дози вакцини не передбачається.

Додаткова доза вакцини пропонується тим людям, у яких через хвороби й ліки не сформувався захист від Covid після двох доз вакцини (люди з раком крові, ВІЛ, трансплантованими органами тощо), а бустерна доза - це третя доза для тих, у кого минув термін захисту двох доз (6-9 місяців), наголосила чиновниця МОЗ.

Нагадаємо, що Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців