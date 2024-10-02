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Терористи "ДНР" засудили трьох українських морпіхів до майже 30 років позбавлення волі

02 жовтня 2024, 20:35
Терористи
Скриншот з відео
Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Ескендера Кудусова звинувачують у начебто вбивстві цивільних.
Так званий "суд" терористичного угруповання на окупованій території Донецької області засудив трьох українських морпіхів майже до 30 років за начебто "вбивство цивільних під час бойових дій".
 
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
 
"Чергове судилище. Тепер морпіхи. псевдосуд  “ДНР” засудив по сфальшованому звинуваченню до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ:  Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Ескендера Кудусова", – повідомляє Андрющенко. 
 
За інформацією Андрющенка, українським полоненим інкримінують"вбивство цивільних під час бойових дій", водночас раник міського голови нагадує, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. 
 
"Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають — прийшов час", — зазначив Петро Андрющенко.
 
 
днрвійна в Україніморпіхіросія окупанти

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