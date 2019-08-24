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Тещу Притули і Хомутинніка посадили під домашній арешт через ДТП з 9-річною дитиною

В результаті наїзду автомобіля у дворі мати і син отримали травми та були госпіталізовані у важкому стані
Суд відправив під нічний домашній арешт на два місяці жінку-водія, яка в Києві збила жінку з 9-річним сином.
Тещу Притули і Хомутинніка посадили під домашній арешт через ДТП з 9-річною дитиною Фото: Обозреватель

"Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокурор просив домашній арешт з електронним засобом контролю. Суд задовольнив клопотання частково і застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва, повідомляє "Українська правда".

У прокуратурі не називають ім'я підозрюваного, проте за даними видання - це теща шоумена Сергія Притули і депутата Верховної ради Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник.

59-річну жінку підозрюють у ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу - порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, що аварія сталася 22 серпня у дворі одного з будинків на Дніпровській набережній. Свідки розповіли, що найімовірніше, жінка переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика як для прибудинкової території. Автомобіль Mazda заднім ходом наїхав на матір з 9-річним сином. Вони отримали травми і були госпіталізовані у важкому стані.

У прокуратурі не називають ім’я підозрюваної, однак за даними УП, йдеться про 59-річну Лілію Сопельник. Вік жінки також офіційно називала поліція.

У мережі її неодноразово називали тещею народного депутата 8 скликання Віталія Хомутинніка та екс-кандидата у депутати від партії "Голос", який не пройшов у Верховну Раду, шоумена Сергія Притули.

За даними держреєстру юридичних осіб та відкритих джерел, Лілія Сопельник мала спільну адресу реєстрації з Катериною Притулою (Сопельник). Крім того, на жінок зареєстрований спільний бізнес у Донецьку. Їхня третя партнерка по бізнесу – Світлана Хомутиннік, дружина нардепа Хомутинніка та, ймовірно, друга дочка Лілії Сопельник.

В інтерв'ю "Українській правді" Притула підтверджував, що його дружина – рідна сестра дружини Хомутинніка.

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