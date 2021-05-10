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Tesla повинна заплатити 137 мільйонів доларів колишньому працівнику через расизм на робочому місці

Такий великий штраф компанія виплатить уперше
Федеральний суд Сан-Франциско постановив, що компанія Tesla повинна виплатити колишньому працівнику Оуену Діасу близько 137 мільйонів доларів після того, як він пережив расистські образи на робочому місці.
Tesla повинна заплатити 137 мільйонів доларів колишньому працівнику через расизм на робочому місці Фото: Укрінформ

Про це заявили його адвокати, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNBC.

Суд присяжних присудив більше, ніж просили адвокати. В результаті Tesla має виплатити 130 мільйонів доларів штрафу та 6,9 мільйона доларів за моральну шкоду.

Діас, колишній контрактний робітник, найнятий у компанію Ілона Маска з виробництва електромобілів через кадрове агентство у 2015 році. У компанії він зіткнувся з ворожим робочим середовищем, в якому, як він сказав суду, колеги використовували епітети, щоб образити його та інших темношкірих робітників. За його словами, вони казали йому "повертатися в Африку" та залишили расистські графіті в туалетах і расистський малюнок на робочому місці.

За словами адвокатів Діаса, справа змогла виграти у суді лише через те, що їхній підзахисний не підписав один з обов'язкових документів Tesla про обов'язковий арбітраж. Компанія використовує його, щоб змусити співробітників розв’язувати проблеми за зачиненими дверима, а не у відкритому суді.

Фонд соціального впливу з Окленда стурбований тим, що обов'язковий арбітраж може дозволити і приховати сексуальні домагання і расистську дискримінацію у стінах Tesla, що зрештою завдасть шкоди співробітникам, підірве моральний дух і продуктивність, а також знизить чистий прибуток.

У Tesla після вироку суду зазначили, що проблема расизму в компанії не така серйозна, як описав Діас.

"Крім пана Діаса, ще три свідки (всі співробітники, які не є контрактниками Tesla) сказали в суді, що вони регулярно чули образи на расовому підґрунті. Хоча всі вони погодилися з тим, що використання расистських слів недоречне на робочому місці, вони також погодилися з тим, що більшу частину часу вважали, що такі слова використовуються "дружньо" і зазвичай афроамериканськими колегами", - йдеться у заяві.

Але зазначається, що з 2016 року, коли Діас звільнився, компанія активніше почала боротися з дискримінацією на робочому місці.

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05 10 2021 12:33
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