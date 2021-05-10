Tesla повинна заплатити 137 мільйонів доларів колишньому працівнику через расизм на робочому місці
Про це заявили його адвокати, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNBC.
Суд присяжних присудив більше, ніж просили адвокати. В результаті Tesla має виплатити 130 мільйонів доларів штрафу та 6,9 мільйона доларів за моральну шкоду.
Діас, колишній контрактний робітник, найнятий у компанію Ілона Маска з виробництва електромобілів через кадрове агентство у 2015 році. У компанії він зіткнувся з ворожим робочим середовищем, в якому, як він сказав суду, колеги використовували епітети, щоб образити його та інших темношкірих робітників. За його словами, вони казали йому "повертатися в Африку" та залишили расистські графіті в туалетах і расистський малюнок на робочому місці.
За словами адвокатів Діаса, справа змогла виграти у суді лише через те, що їхній підзахисний не підписав один з обов'язкових документів Tesla про обов'язковий арбітраж. Компанія використовує його, щоб змусити співробітників розв’язувати проблеми за зачиненими дверима, а не у відкритому суді.
Фонд соціального впливу з Окленда стурбований тим, що обов'язковий арбітраж може дозволити і приховати сексуальні домагання і расистську дискримінацію у стінах Tesla, що зрештою завдасть шкоди співробітникам, підірве моральний дух і продуктивність, а також знизить чистий прибуток.
У Tesla після вироку суду зазначили, що проблема расизму в компанії не така серйозна, як описав Діас.
"Крім пана Діаса, ще три свідки (всі співробітники, які не є контрактниками Tesla) сказали в суді, що вони регулярно чули образи на расовому підґрунті. Хоча всі вони погодилися з тим, що використання расистських слів недоречне на робочому місці, вони також погодилися з тим, що більшу частину часу вважали, що такі слова використовуються "дружньо" і зазвичай афроамериканськими колегами", - йдеться у заяві.
Але зазначається, що з 2016 року, коли Діас звільнився, компанія активніше почала боротися з дискримінацією на робочому місці.
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