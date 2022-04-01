Tesla розкритикували у США через відкриття автосалону в уйгурському районі Китаю

Виробника електромобілів Tesla розкритикували в США після відкриття автосалону в неоднозначному районі Китаю Сіньцзян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Компанія, очолювана мільярдером Ілоном Маском, напередодні Нового року відкрила автосалон у місті Урумчі, що у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

Наголошується, що Китай звинувачується в рабстві та геноциді уйгурської меншини у багатому на ресурси західному регіоні країни.

Зокрема, висловився про рішення Tesla сенатор-республіканець Марко Рубіо, який спонсорував законопроєкт, підписаний президентом США Джо Байденом у грудні, що вимагає від фірм доказу того, що товари, які імпортуються з Сіньцзяну, не вироблялися з використанням примусової праці.

«Безнаціональні корпорації допомагають комуністичній партії Китаю приховувати геноцид і рабську працю в регіоні», - зазначив Рубіо.



Фото: TESLA/WEIBO

Скотт Пол, президент організації Alliance of American Manufacturing Industry, сказав: «Я відвертий: будь-яка компанія, яка веде бізнес у Сіньцзяні, причетна до культурного геноциду, що відбувається там. Але дії Tesla особливо ганебні».

Відкриття нового салону Tesla широко вітали користувачі китайських соціальних мереж.

Tesla наразі не прокоментувала ситуацію.

Як повідомлялося, на Китай чиниться міжнародний тиск через переслідування уйгурів у Сіньцзяні. Кілька країн, зокрема США, Канада та Нідерланди, звинувачують Китай у геноциді та злочинах проти людяності. Понад сотню тисяч мусульман-уйгурів утримуються у «таборах перевиховання», де використовується примусова праця. Західні країни звинувачують китайський уряд у тому, що він обмежує культурне, релігійне, економічне та соціальне життя уйгурів.