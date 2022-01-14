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Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року – ЗМІ

Американський виробник електромобілів Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.
Tesla відклала виробництво електричного пікапа Cybertruck до 2023 року – ЗМІ Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
 
За словами співрозмовника видання, компанія відклала запуск виробництва, бо змінює характеристики та функції електричного пікапа.
 
У самій Tesla цю інформацію поки що не коментували, проте нещодавно з сайту компанії зникло повідомлення про те, що виробництво Cybertruck може розпочатися у 2022 році.
 
Нагадаємо:
 
Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.
 
Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.
 
У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.
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14 01 2022 13:05
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