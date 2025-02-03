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ПОЛІТИКА

Tesla втрачає ринок ЄС, а Канада розриває контракт зі SpaceX на тлі торговельної війни з США

03 лютого 2025, 18:45
Tesla втрачає ринок ЄС, а Канада розриває контракт зі SpaceX на тлі торговельної війни з США
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Причинами стали скорочення субсидій, зростання конкуренції та зміна політичного клімату.

Канадська провінція Онтаріо припиняє співпрацю з американськими компаніями, включаючи SpaceX, у відповідь на нові торговельні мита США.

Прем’єр-міністр Онтаріо Дуг Форд заявив, що провінція витрачала близько 30 мільярдів доларів на закупівлі у США, але тепер ці контракти буде скасовано. Він також анонсував розрив угоди зі Starlink.

Рішення збігається з погіршенням позицій Tesla у Європі.

Як повідомляє Bloomberg, у січні 2025 року реєстрації електромобілів Tesla у Франції впали в 2,7 раза—до 1 141 авто проти 3 118 роком раніше. У 2024 році кількість реєстрацій Tesla в ЄС скоротилася на 13%, а в Німеччині—на 41%. Причинами стали скорочення субсидій, зростання конкуренції та зміна політичного клімату.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на канадський і мексиканський імпорт та 10% мита на товари з Китаю. Обмеження набудуть чинності 4 лютого.

СШАДональд ТрампмитаTeslaЄвросоюзSpaceXІлон Маскstarlink

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