Tesla за рік продала рекордну кількість електромобілів

Компанія Tesla поставила клієнтам у 2021 році 936 172 електромобілі, що є для неї рекордним показником.

Про це в неділю, 2 січня, повідомили у пресслужбі компанії, передає Укрінформ.

За попередній рік зростання постачань Tesla становить 87%. При цьому майже третину машин (308 600 одиниць) було продано наприкінці року - із жовтня по січень.

Крім того, як зазначено, у 2021-му компанії вдалося продати більше автомобілів, ніж виготовити - на ринок було випущено 930 422 машини. Зазначається, що попередній рекорд Tesla із продажів - 499 647 машин - був встановлений у 2020 році.

"Чудова робота команди Tesla по всьому світу!" - прокоментував новий рекорд власник компанії Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.

Як раніше повідомляло агентство, Tesla відкликає майже 500 тисяч електромобілів Model 3 та Model S через проблеми з багажником і капотом.