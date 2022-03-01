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Tesla за рік продала рекордну кількість електромобілів

Чудова робота команди Tesla по всьому світу!
Компанія Tesla поставила клієнтам у 2021 році 936 172 електромобілі, що є для неї рекордним показником.
Tesla за рік продала рекордну кількість електромобілів Фото: Hubs.ua
Про це в неділю, 2 січня, повідомили у пресслужбі компанії, передає Укрінформ.
 
За попередній рік зростання постачань Tesla становить 87%. При цьому майже третину машин (308 600 одиниць) було продано наприкінці року - із жовтня по січень.
 
Крім того, як зазначено, у 2021-му компанії вдалося продати більше автомобілів, ніж виготовити - на ринок було випущено 930 422 машини. Зазначається, що попередній рекорд Tesla із продажів - 499 647 машин - був встановлений у 2020 році.
 
"Чудова робота команди Tesla по всьому світу!" - прокоментував новий рекорд власник компанії Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.
 
 
Як раніше повідомляло агентство, Tesla відкликає майже 500 тисяч електромобілів Model 3 та Model S через проблеми з багажником і капотом.
 
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03 01 2022 13:42
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