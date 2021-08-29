Тейлор: $60 мільйонів від США на українську армію є сигналом і для Росії

Це додаткова сума, додаткові гроші в межах тієї допомоги, що надається на безпеку і яка доповнює вже виділену суму. Цьогоріч Сполучені Штати вже надали Україні 250 млн дол. допомоги для зміцнення безпеки. І, як я розумію, виділені гроші доповнюють цю цифру. Вона стане сигналом і для українців, і для росіян. Сигналом того, що США підтримують Україну

Рішення Президента США Джо Байдена про виділення додаткового фінансування Україні на оборонні витрати демонструє світові та зокрема Кремлю беззастережну підтримку Києва Вашингтоном.

Так прокоментував в інтерв'ю телеканалу "Дом" колишній посол США в Україні, тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор рішення Байдена про виділення Україні допомоги в розмірі 60 млн доларів, передає Укрінформ.

Дипломат уточнив, що фінансування призначене на оборонні витрати та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання.

"Це додаткова сума, додаткові гроші в межах тієї допомоги, що надається на безпеку і яка доповнює вже виділену суму. Цьогоріч Сполучені Штати вже надали Україні 250 млн дол. допомоги для зміцнення безпеки. І, як я розумію, виділені гроші доповнюють цю цифру. Вона стане сигналом і для українців, і для росіян. Сигналом того, що США підтримують Україну", — сказав він.

Крім того, колишній посол зазначив, що у Вашингтоні високо оцінили українську допомогу американським військовим в організації евакуації людей з Афганістану, захопленого талібами.

"Україна та уряд Президента Зеленського вже допомагають Президентові Байдену та американській адміністрації у розв'язанні питання з евакуації афганців, які працювали зі Штатами в Афганістані. Ми дуже стараємося вивезти їх з Кабула. Деякі залишаються тут, у Вашингтоні, деякі їдуть до інших країн. Україна вже теж запропонувала прийняти деяких афганців. Думаю, що уряд США дуже цінує цю підтримку, допомогу Президента Зеленського та українського уряду у розв'язанні цієї проблеми", — заявив Тейлор.

Як повідомлялося, за даними Офісу Президента України, за весь період евакуації починаючи з 16 серпня українські літаки вивезли з Кабула понад 600 осіб. Серед них були й репортери міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Президент США Джо Байден 27 серпня наказав Державному департаменту США здійснити надання Україні додаткові 60 млн дол. допомоги у вигляді оборонного військового устаткування та навчання.

Це рішення Байден прийняв перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським, що запланована на 31 серпня.