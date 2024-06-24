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ПОЛІТИКА

The Economist: Чи стане Кая Каллас надто жорсткою для Європи у боротьбі з росією?

24 червня 2024, 13:12
The Economist: Чи стане Кая Каллас надто жорсткою для Європи у боротьбі з росією?
Каллас Естонія
Дехто вважає, що Кая Каллас занадто багато уваги приділятиме конфлікту з росією "на шкоду відносинам з рештою світу".

У Європі, після виборів до Європейського парламенту, тривають дискусії щодо кандидатур на посади у Європейській комісії. Прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас називають наступницею Жозепа Борреля на посаді керівника Європейської служби зовнішніх справ – дипломатичного органу ЄС. Ця посада є еквівалентом міністра закордонних справ і вважається однією з чотирьох найвищих посад у Євросоюзі. 

Про це пише The Economist.

"Деякі лідери зараз побоюються не того, що пані Каллас занадто мила, а того, що вона занадто жорстка – що вона занадто багато уваги приділятиме конфлікту з росією на шкоду відносинам Європи з рештою світу", – пише видання.

Видання зазначає, що вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року стало катастрофою для України та Європи, але підвищило міжнародний авторитет пані Каллас. Її недвозначне "я ж вам казала" сподобалося естонцям та іншим східним європейцям, які відчували поблажливе ставлення до себе з боку Заходу. 

"У багатьох відношеннях Каллас здається ідеально придатною для роботи на високій посаді в Брюсселі. Вона є палким захисником лібералізму та Європи. Вона трохи ботанік, приправляючи розмови посиланнями на академічні та політичні тексти. Вона – інституціоналістка, якій комфортно працювати зі складнощами: здається, вона щиро розлючена популістськими політиками, які обіцяють рішення, що лише погіршать проблеми в довгостроковій перспективі", - пише The Economist.

Проте видання не виключає, що робота Каллас на посаді голови європейської дипломатії може розчаровувати. 

"Розбіжності між членами ЄС з багатьох питань часто означають відсутність європейського консенсусу, який можна було б представляти. Пані Каллас не завжди надто дипломатична", – вважають у виданні. 

ЄвропавійнаКая Калласросія загроза

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