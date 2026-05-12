The Guardian: путін заговорив про мир на тлі проблем на фронті та в економіці

Однак за цією риторикою стоїть не мирний сигнал, а сукупність військових і економічних проблем кремля.

Правитель кремля путін останніми днями заявив про "можливе завершення війни в Україні", що викликало хвилю інтерпретацій і запитань щодо реальних намірів москви.

Водночас, як зазначає газета The Guardian, такі заяви можуть бути радше реакцією на сукупність проблем рф на фронті, в економіці та політиці, ніж сигналом готовності до реального миру.

По-перше, росія поступово втрачає ініціативу на полі бою. Після періоду повільного просування окупаційних військ ситуація змінилася: українські сили змогли повернути окремі території, зокрема в районі Куп’янська та на Запоріжжі, а темпи російського наступу суттєво сповільнилися. Це підриває попередній наратив кремля про неминучу перемогу.

По-друге, загострюється проблема людських втрат. За оцінками аналітиків, втрати армії рф перевищують темпи набору нових солдатів. Щомісяця десятки тисяч військових вибувають через поранення або загибель, тоді як темпи мобілізації не компенсують ці втрати. москва уникає нової хвилі відкритої мобілізації через ризик внутрішнього невдоволення, подібного до подій 2022 року.

Третій фактор – удари по нафтопереробній інфраструктурі рф. Атаки українських безпілотників по НПЗ зменшують доходи бюджету, критично важливі для фінансування війни. Попри високі ціни на нафту, російська економіка залишається вразливою, а можливе зниження світових цін на енергоносії може ще більше погіршити ситуацію.

Четверта причина – зростання технологічної переваги України. Україна дедалі більше переходить до моделі безпілотної війни, розвиваючи власні дрони та ракетні системи. Це дозволяє завдавати ударів на великій глибині російської території та частково компенсувати залежність від західної допомоги. росія, у свою чергу, змушена витрачати значні ресурси на протидію цим загрозам навіть у глибокому тилу.

П’ятим фактором є дипломатичний розрахунок кремля, де путін, ймовірно, намагається створити враження готовності до переговорів, розраховуючи на зміну політичної ситуації у США та можливий вплив Дональда Трампа на позицію Заходу щодо України. Водночас позиція москви не зазнала суттєвих змін: російська сторона продовжує наполягати на максималістських вимогах, включно з контролем над українськими територіями.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви, наголосив, що Україна готова до діалогу щодо завершення війни, але лише за умови реальних гарантій безпеки. Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що риторика глави кремля не свідчить про фактичну готовність кремля припинити агресію, а радше є спробою адаптувати інформаційний наратив до нових умов на фронті та в міжнародній політиці.

Також раніше путін заявив про готовність до зустрічі із Зеленським у нейтральній країні.