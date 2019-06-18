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The Guardian запустили серію розслідувань про експорт сміття з США в бідні країни

США відправляють понад 1 млн тонн пластикових відходів в бідні країни, які пропонують дешеву робочу силу і де немає строгого регулювання екологічної ситуації
Британське видання The Guardian опублікувало першу частину свого масштабного розслідування під назвою "Сполучені штати пластику", присвяченого проблемі переробки американського сміття.
The Guardian запустили серію розслідувань про експорт сміття з США в бідні країни Фото: twitter.com/UNEnvironmentAP

В результаті проведеної роботи журналістам вдалося з'ясувати, що Америка продовжує щорічно відправляти понад 1 мільйон тонн пластику для вторинної переробки в бідні країни, які не справляються зі своїми відходами. Наслідки цього процесу негативно позначаються на стані навколишнього середовища і здоров'ї людей.

Після того як Китай у 2017 році заборонив імпорт іноземних відходів, американське сміття кочує по всьому світу і потрапляє в країни, які буквально вже тонуть в ньому. Більшу частину пластику зараз ввозять до Малайзії, яка не може ефективно переробити 55% власних відходів. Це означає, що сміття потрапляє на полігони для захоронення або просто зберігається на відкритих звалищах. В Індонезії і В'єтнамі ситуація ще гірша: ці країни не можуть впоратися з 81 і 86% власних пластикових відходів відповідно.


Фото: twitter.com/UNEnvironmentAP

Після китайського бану, обсяги переробки пластмаси різко зросли в Туреччині - з 159 000 до 439 000 тонн за два роки. Щомісяця кораблі заходять в порти Стамбула і Адани, перевозячи близько 2000 тонн сміття, яке раніше ввозили в Китай. До цих вантажних суден приєднуються десятки інших з Великобританії та ще деяких європейських країн.

Влада В'єтнаму, Малайзії і Таїланду взяли приклад з Китаю і анонсували заборони на імпорт пластику. Після чого США стали перенаправляти вантажі в нові країни - Камбодж, Лаос, Гану, Ефіопію, Кенію і Сенегал, які пропонують дешеву робочу силу і де немає строгого регулювання екологічної ситуації. Журналісти виявили, що кожен місяць протягом другої половини 2018 року США перенаправляли 260 тонн сміття в приморське місто Сіануквіль в Камбоджі, де пляжі практично повністю покриті пластиком.

Видання відзначає, що минулого місяця 187 країн світу підписали угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Серед іншого пакт передбачає можливість заборони експорту відходів в Азію та Африку. США до цього договору не приєдналися.

Про те, як впливає вторинна переробка пластика на екологію, журналісти розповідають на прикладі невеликого села, недалеко від Ханоя у В'єтнамі. Сміттям з усього світу, з написами на мовах від арабської до французької, тут завалена практично кожна вулиця. Тільки з США в 2018 році відправили до В'єтнаму 83 000 тонн сміття для вторинної переробки.


Фото: Caro / Baertels / Legion Media

За описом журналістів, робочі в майстернях виробляють перероблені гранули серед токсичної пари і неприємних запахів.

"Ми дійсно боїмося диму від палаючого пластику, і не наважуємося пити місцеву воду, - розповів один з сортувальників в товстих рукавичках і традиційному в'єтнамському конічному капелюсі, - але у нас немає грошей, тому і немає іншого вибору, крім як працювати тут ".

Токсичні пари, які утворюються при спалюванні і переробки пластмаси, можуть викликати респіраторні захворювання. Працівники регулярно піддаються впливу сотень токсичних речовин, включаючи соляну кислоту, діоксид сірки і важкі метали. Наслідки такого впливу можуть призвести до порушень розвитку, ендокринних порушень і онкології.

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18 06 2019 12:01
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