The Guardian запустили серію розслідувань про експорт сміття з США в бідні країни
В результаті проведеної роботи журналістам вдалося з'ясувати, що Америка продовжує щорічно відправляти понад 1 мільйон тонн пластику для вторинної переробки в бідні країни, які не справляються зі своїми відходами. Наслідки цього процесу негативно позначаються на стані навколишнього середовища і здоров'ї людей.
Після того як Китай у 2017 році заборонив імпорт іноземних відходів, американське сміття кочує по всьому світу і потрапляє в країни, які буквально вже тонуть в ньому. Більшу частину пластику зараз ввозять до Малайзії, яка не може ефективно переробити 55% власних відходів. Це означає, що сміття потрапляє на полігони для захоронення або просто зберігається на відкритих звалищах. В Індонезії і В'єтнамі ситуація ще гірша: ці країни не можуть впоратися з 81 і 86% власних пластикових відходів відповідно.
Фото: twitter.com/UNEnvironmentAP
Після китайського бану, обсяги переробки пластмаси різко зросли в Туреччині - з 159 000 до 439 000 тонн за два роки. Щомісяця кораблі заходять в порти Стамбула і Адани, перевозячи близько 2000 тонн сміття, яке раніше ввозили в Китай. До цих вантажних суден приєднуються десятки інших з Великобританії та ще деяких європейських країн.
Влада В'єтнаму, Малайзії і Таїланду взяли приклад з Китаю і анонсували заборони на імпорт пластику. Після чого США стали перенаправляти вантажі в нові країни - Камбодж, Лаос, Гану, Ефіопію, Кенію і Сенегал, які пропонують дешеву робочу силу і де немає строгого регулювання екологічної ситуації. Журналісти виявили, що кожен місяць протягом другої половини 2018 року США перенаправляли 260 тонн сміття в приморське місто Сіануквіль в Камбоджі, де пляжі практично повністю покриті пластиком.
Видання відзначає, що минулого місяця 187 країн світу підписали угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Серед іншого пакт передбачає можливість заборони експорту відходів в Азію та Африку. США до цього договору не приєдналися.
Про те, як впливає вторинна переробка пластика на екологію, журналісти розповідають на прикладі невеликого села, недалеко від Ханоя у В'єтнамі. Сміттям з усього світу, з написами на мовах від арабської до французької, тут завалена практично кожна вулиця. Тільки з США в 2018 році відправили до В'єтнаму 83 000 тонн сміття для вторинної переробки.
Фото: Caro / Baertels / Legion Media
За описом журналістів, робочі в майстернях виробляють перероблені гранули серед токсичної пари і неприємних запахів.
"Ми дійсно боїмося диму від палаючого пластику, і не наважуємося пити місцеву воду, - розповів один з сортувальників в товстих рукавичках і традиційному в'єтнамському конічному капелюсі, - але у нас немає грошей, тому і немає іншого вибору, крім як працювати тут ".
Токсичні пари, які утворюються при спалюванні і переробки пластмаси, можуть викликати респіраторні захворювання. Працівники регулярно піддаються впливу сотень токсичних речовин, включаючи соляну кислоту, діоксид сірки і важкі метали. Наслідки такого впливу можуть призвести до порушень розвитку, ендокринних порушень і онкології.
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